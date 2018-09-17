Автовладельцы по пояс в воде пытаются выбраться с затопленной парковки в Сочи. 17 сентября 2018 год. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

17 сентября 2018, 02:10

Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений

В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября улицы и дворы частных домов в сочинском микрорайоне Кудепста оказались затоплены после сильных осадков.

16 сентября в Сочи в течение дня и ночи выпало до 60 миллиметров осадков в прибрежной зоне и до 90 миллиметров осадков в горах, говорится в сообщении на сайте Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября 2018 г. На территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В предгорной и горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. Действие штормового предупреждения 37 сохранится ночью и утром 17 сентября 2018 г. На участке Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. На территории г. Сочи продолжаются сильные дожди. В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06.20 (мск) до 07.20 (мск) выпало 50.8 мм. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне от 30 до 90 мм, в связи с чем произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 метров, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", - говорится в сообщении.

16 сентября произошла авария на водоводах в Сочи.

"Из-за порыва водоводов диаметром 200 мм временно без водоснабжения остаются абоненты на улице Разина, а также в поселках Нижнее Лоо и Верхнеармянское Лоо", - говорится в сообщении на сайте "Водоканала Сочи".

По данным на 02.10 мск на сайте сочинского "Водоканала" сведений о восстановлении водоснабжения нет.

За несколько минут дворы залило водой

В поселке Мирный больше всего от последствий стихии пострадали дома жителей улиц Камышовой и Хуторской, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ТОС "Южный", член Экологического совета при главе города Сочи Вахтанг Цинделиани.

Улица Сочи после дождя 17 сентября 2018 год. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"."Дождь обрушился на поселок Мирный неожиданно. Это было уже вечером, часов в 20. За несколько минут вода бурным потоком уже неслась по улицам поселка и стала заходить в дома. Мы стали звонить в МЧС, в мэрию. Уже через полчаса прибыли машины МЧС, сейчас идет откачка из домовладений. Особенно пострадали жители улиц Камышовая и Хуторская", - рассказал Цинделиани.

Маргарита Нестеренко, проживающая с супругом по улице Хуторская, 74 рядом с олимпийским парком, рассказала, как в течение буквально нескольких минут ее двор наполнился водой, и затем вода стала заходить в дом и остановилась на отметке около полуметра.

"На первом этаже нашего дома комната моего супруга Олега Нестеренко -инвалида I группы. Он не может самостоятельно передвигаться. Когда мы увидели, что вода стала заходить в дом и подниматься, то я первым делом позвонила в ТОС Вахтангу Цинделиани. Он примчался очень быстро и на руках поднял мужа на второй этаж", - рассказала Нестеренко корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница поселка Мирный Марина Ованесян связала постоянные подтопления с хаотичной застройкой поселка многоквартирным домами, отсутствием ливневок и неправильной "реконструкцией" дорог перед Олимпиадой.

"Все ливневки, что были, замурованы в бетон, уровень дороги подняли. Вода стекает, естественно, прямо в дома. И так каждый проливной дождь. Мы потеряли все: дом, потому что он весь сырой от подвала до крыши из-за постоянных потопов, мы потеряли вещи. Мы не живем, а существуем от дождя до дождя", - сказала Ованесян корреспонденту "Кавказского узла".

Ливень затопил дороги

По словам очевидцев, днем 16 сентября затопило федеральную трассу, ведущую в аэропорт, в районе железнодорожного вокзал.

"Это было в полдень. Мы ехали в сторону аэропорт на такси на день рождения моей мамы в Медвежий угол. Шел дождь. Вода вдруг поднялась почти по пояс за полкилометра до аэропорта в районе реки Херота. Все машины просто плавали. Особенно не повезло тем, кто ехал в аэропорт. Люди опаздывали. Мы вышли из такси. Люди тоже выходили, и по пояс в воде шли к пешеходному переходу, который над дорогой, через него перебирались на другую сторону, где не так было много воды", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Голованова.

По ее словам, до Олимпиады подобной ситуации в Сочи не было.

"Я родилась в Сочи. Такого у нас никогда не было до Олимпиады... Мы с супругом опоздали на день рождения мамы", - рассказала Голованова.

Житель Сочи Вахтанг Езугбая, который от Туапсе доехал до Центрального района Сочи по трассе М-147, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в поселке Лермонтово весь берег Черного моря завален ветками и корнями.

Сель сошел на трассу в Сочи после ливня 16 сентября 2018 год. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"."В поселке Лермонтово в Туапсинском районе весь берег Черного моря был завален сучьями деревьев, кореньями, вода от селя была грязная. Ветки плавали и в море толстым слоем. Далее по трассе до самого Сочи были огромные пробки. Машины двигались очень медленно. По пути следования на дорогу падали деревья, встречались аварии. В районе Макопсе сель сошел на трассу, но его быстро убрали. Напротив санатория "Белые ночи" прямо на дорогу упало огромное дерево и перекрыло федеральную трассу в оба конца. Ждали приезда бригады МЧС около получаса. Они приехали и быстро распилили дерево. Убрали его с трассы", - рассказал Езугбая.

Жители Сочи пожаловались на отсутствие ливневок

Житель улицы Апшеронская в Хостинском районе Игорь Васильев рассказал, что застройщик коттеджного поселка вырубил дубовую рощу, из-за чего с горы сходят сели.

"Мой дом завалило... Завалило селем (дом) пожилых людей, моих соседей, проживающих в доме на четырех хозяев. Вода неслась по улице Апшеронская и Дарвина с этими селевыми потоками. За несколько минут были затоплены дома и машины. Сегодня целый день с лопатой в руках я разгребал наши дома от селя", - рассказал Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на улице, где он проживает, нет ливневок, а те, которые были построены в Кудепсте в советской время, забиты и не чистятся.

В Лазаревском районе Сочи 15 сентября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Макопсе. На автотрассу, которая расположена по устью реки, сошел селевой поток из воды, грязи и камней, часть трассы в районе аула Наджиго оказалась разрушена.

По словам заместителя председателя ТОС "Гагаринский" в Центральном районе Сочи Сергея Титова, что Центральный район топит постоянно после всех дождей из-за забитых ливневых стоков.

"Очень часто улицы нашего ТОСа подтапливаются в районе школы № 24, на улицах Гагарина, Красноармейская, Чайковского, Новоселов... Ранее за ливневками следили постоянно, и воды у нас не было, но сейчас приходится долго упрашивать, чтобы прочистили ту или иную ливневку", - сказал Титов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жительницы улицы Новоселов Ирины Лесниной, в любой дождь местным жителям приходится передвигаться в сапогах.

"После того, как вырубили платановую аллею и целую рощу деревьев, закатали Хлудовский ручей в бетон и устроили на нем автомойку.., жизнь стала не выносимой. Мы выйтЗатопленная после дождя улица в Сочи 17 сентября 20918 год. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".и из своих домов не можем без кирзовых сапог, в любой дождь нас топит. Воды по колено. Дороги разбиты. Мэрия говорит, что это теперь дороги Росавтодора, а Росавтодор все спихивает на мэрию", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам местной жительницы Вероники Михайловой, деревья на Цветочном бульваре скоро погибнут из-за постоянных подтоплений.

"(Они) стоят, как в корыте с водой, каждый дождь. Ливневки не работают, за деревьями не ухаживают. Каждую зеленую полянку застраивают то ларьками, то заливают бетоном", - сказала Михайлова корреспонденту "Кавказского узла".

"Вода с наших улиц не уходит. Она стоит, как в бассейне. Такого раннее никогда не было", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Островского Елена Горбатова.

Домком дома 15 по улице Донской Ирина Рождественская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 16 сентября на переулке Строительном сошел сель, размыл и разломал опорную стену.

"Наш район Донской застроен до невозможности. Строят дома на горе, что провоцирует оползни и сходы селей. Мы боимся всяких ЧС. К примеру, на переулке Строительном, 18 сошел сель, размыл и разломал опорную стену. Несколько машин были повреждены, которые были припаркованы. Мы вызывали МЧС. Они приехали, посмотрели и уехали. Владельцы машин, видимо, еще и не знают. что их завалило", - рассказала Рождественская.

Михаил Соболев, проживающий на улице Красноармейская, высказал опасение, что опорная стена, на которой стоят несколько старых и новых высоток, скоро обрушится.

"Она (стена) уже накренилась до такой степени, что кажется, дунь, и она завалится... Мы многократно писали в мэрию требования запретить строить на горе или привести в порядок опорную стену, но все бесполезно. Вы посмотрите, какой плотной стеной застроен второй ярус над нашими домами по улице Цурюпы и Виноградной. Если все они упадут на нас, то мало не покажется", - сказал Соболев корреспонденту "Кавказского узла".

Какими-либо комментариями представителей администрации Сочи относительно ситуации с подтоплениями "Кавказский узел" пока не располагает.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сильные осадки в Сочи сохранятся сегодня, 17 сентября, а также 18 сентября. Температура воздуха сегодня днем составит +22 градуса, ночью +19. Восточный ветер будет дуть со скоростью до трех метров в секунду, а ночью усилится до четырех метров в секунду и изменит направление на северо-западное. 18 сентября будет теплее, до +23 днем и до +20 ночью. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"Жители Анапы остались без воды после аварии", "Пользователи соцсетей обеспокоены игрой сборной России в связи с потопом в Сочи", "Подача воды в дома сочинцев возобновлена после аварии".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 сентября 2018, 05:07

  • В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума

    В подгруппу инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе в Дагестане вошли 112 человек. Заявку на проведение референдума в республике подали депутаты от КПРФ, к ним присоединились представители других партий, а также жители Дагестана, которые не состоят в каких-либо политических организациях. Сторонникам референдума нужно собрать пятьдесят тысяч подписей. По словам организаторов, на уровне администраций районов и городов есть "понимание и поддержка" референдума.

17 сентября 2018, 04:08

17 сентября 2018, 03:09

  • Пятый фестиваль вина в Нагорном Карабахе привлек внимание частных виноделов

    В пятом фестивале вина в селе Тог Гадрутского района приняли участие 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и 29 частных виноделов, сообщил "Кавказскому узлу" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян. В прошлом году на фестивале частных виноделов было всего десять. В Нагорном Карабахе много домашних винодельческих хозяйств, однако статистики по ним нет, отметил заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян.

17 сентября 2018, 02:10

  • Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений

    В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.

17 сентября 2018, 01:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости