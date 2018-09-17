Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений

17 сентября 2018, 02:10

В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября улицы и дворы частных домов в сочинском микрорайоне Кудепста оказались затоплены после сильных осадков.

16 сентября в Сочи в течение дня и ночи выпало до 60 миллиметров осадков в прибрежной зоне и до 90 миллиметров осадков в горах, говорится в сообщении на сайте Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября 2018 г. На территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В предгорной и горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. Действие штормового предупреждения 37 сохранится ночью и утром 17 сентября 2018 г. На участке Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. На территории г. Сочи продолжаются сильные дожди. В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06.20 (мск) до 07.20 (мск) выпало 50.8 мм. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне от 30 до 90 мм, в связи с чем произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 метров, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", - говорится в сообщении.

16 сентября произошла авария на водоводах в Сочи.

"Из-за порыва водоводов диаметром 200 мм временно без водоснабжения остаются абоненты на улице Разина, а также в поселках Нижнее Лоо и Верхнеармянское Лоо", - говорится в сообщении на сайте "Водоканала Сочи".

По данным на 02.10 мск на сайте сочинского "Водоканала" сведений о восстановлении водоснабжения нет.

За несколько минут дворы залило водой

В поселке Мирный больше всего от последствий стихии пострадали дома жителей улиц Камышовой и Хуторской, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ТОС "Южный", член Экологического совета при главе города Сочи Вахтанг Цинделиани.

"Дождь обрушился на поселок Мирный неожиданно. Это было уже вечером, часов в 20. За несколько минут вода бурным потоком уже неслась по улицам поселка и стала заходить в дома. Мы стали звонить в МЧС, в мэрию. Уже через полчаса прибыли машины МЧС, сейчас идет откачка из домовладений. Особенно пострадали жители улиц Камышовая и Хуторская", - рассказал Цинделиани.

Маргарита Нестеренко, проживающая с супругом по улице Хуторская, 74 рядом с олимпийским парком, рассказала, как в течение буквально нескольких минут ее двор наполнился водой, и затем вода стала заходить в дом и остановилась на отметке около полуметра.

"На первом этаже нашего дома комната моего супруга Олега Нестеренко -инвалида I группы. Он не может самостоятельно передвигаться. Когда мы увидели, что вода стала заходить в дом и подниматься, то я первым делом позвонила в ТОС Вахтангу Цинделиани. Он примчался очень быстро и на руках поднял мужа на второй этаж", - рассказала Нестеренко корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница поселка Мирный Марина Ованесян связала постоянные подтопления с хаотичной застройкой поселка многоквартирным домами, отсутствием ливневок и неправильной "реконструкцией" дорог перед Олимпиадой.

"Все ливневки, что были, замурованы в бетон, уровень дороги подняли. Вода стекает, естественно, прямо в дома. И так каждый проливной дождь. Мы потеряли все: дом, потому что он весь сырой от подвала до крыши из-за постоянных потопов, мы потеряли вещи. Мы не живем, а существуем от дождя до дождя", - сказала Ованесян корреспонденту "Кавказского узла".

Ливень затопил дороги

По словам очевидцев, днем 16 сентября затопило федеральную трассу, ведущую в аэропорт, в районе железнодорожного вокзал.

"Это было в полдень. Мы ехали в сторону аэропорт на такси на день рождения моей мамы в Медвежий угол. Шел дождь. Вода вдруг поднялась почти по пояс за полкилометра до аэропорта в районе реки Херота. Все машины просто плавали. Особенно не повезло тем, кто ехал в аэропорт. Люди опаздывали. Мы вышли из такси. Люди тоже выходили, и по пояс в воде шли к пешеходному переходу, который над дорогой, через него перебирались на другую сторону, где не так было много воды", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Голованова.

По ее словам, до Олимпиады подобной ситуации в Сочи не было.

"Я родилась в Сочи. Такого у нас никогда не было до Олимпиады... Мы с супругом опоздали на день рождения мамы", - рассказала Голованова.

Житель Сочи Вахтанг Езугбая, который от Туапсе доехал до Центрального района Сочи по трассе М-147, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в поселке Лермонтово весь берег Черного моря завален ветками и корнями.

"В поселке Лермонтово в Туапсинском районе весь берег Черного моря был завален сучьями деревьев, кореньями, вода от селя была грязная. Ветки плавали и в море толстым слоем. Далее по трассе до самого Сочи были огромные пробки. Машины двигались очень медленно. По пути следования на дорогу падали деревья, встречались аварии. В районе Макопсе сель сошел на трассу, но его быстро убрали. Напротив санатория "Белые ночи" прямо на дорогу упало огромное дерево и перекрыло федеральную трассу в оба конца. Ждали приезда бригады МЧС около получаса. Они приехали и быстро распилили дерево. Убрали его с трассы", - рассказал Езугбая.

Жители Сочи пожаловались на отсутствие ливневок

Житель улицы Апшеронская в Хостинском районе Игорь Васильев рассказал, что застройщик коттеджного поселка вырубил дубовую рощу, из-за чего с горы сходят сели.

"Мой дом завалило... Завалило селем (дом) пожилых людей, моих соседей, проживающих в доме на четырех хозяев. Вода неслась по улице Апшеронская и Дарвина с этими селевыми потоками. За несколько минут были затоплены дома и машины. Сегодня целый день с лопатой в руках я разгребал наши дома от селя", - рассказал Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на улице, где он проживает, нет ливневок, а те, которые были построены в Кудепсте в советской время, забиты и не чистятся.

В Лазаревском районе Сочи 15 сентября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Макопсе. На автотрассу, которая расположена по устью реки, сошел селевой поток из воды, грязи и камней, часть трассы в районе аула Наджиго оказалась разрушена.

По словам заместителя председателя ТОС "Гагаринский" в Центральном районе Сочи Сергея Титова, что Центральный район топит постоянно после всех дождей из-за забитых ливневых стоков.

"Очень часто улицы нашего ТОСа подтапливаются в районе школы № 24, на улицах Гагарина, Красноармейская, Чайковского, Новоселов... Ранее за ливневками следили постоянно, и воды у нас не было, но сейчас приходится долго упрашивать, чтобы прочистили ту или иную ливневку", - сказал Титов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жительницы улицы Новоселов Ирины Лесниной, в любой дождь местным жителям приходится передвигаться в сапогах.

"После того, как вырубили платановую аллею и целую рощу деревьев, закатали Хлудовский ручей в бетон и устроили на нем автомойку.., жизнь стала не выносимой. Мы выйт и из своих домов не можем без кирзовых сапог, в любой дождь нас топит. Воды по колено. Дороги разбиты. Мэрия говорит, что это теперь дороги Росавтодора, а Росавтодор все спихивает на мэрию", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам местной жительницы Вероники Михайловой, деревья на Цветочном бульваре скоро погибнут из-за постоянных подтоплений.

"(Они) стоят, как в корыте с водой, каждый дождь. Ливневки не работают, за деревьями не ухаживают. Каждую зеленую полянку застраивают то ларьками, то заливают бетоном", - сказала Михайлова корреспонденту "Кавказского узла".

"Вода с наших улиц не уходит. Она стоит, как в бассейне. Такого раннее никогда не было", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Островского Елена Горбатова.

Домком дома 15 по улице Донской Ирина Рождественская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 16 сентября на переулке Строительном сошел сель, размыл и разломал опорную стену.

"Наш район Донской застроен до невозможности. Строят дома на горе, что провоцирует оползни и сходы селей. Мы боимся всяких ЧС. К примеру, на переулке Строительном, 18 сошел сель, размыл и разломал опорную стену. Несколько машин были повреждены, которые были припаркованы. Мы вызывали МЧС. Они приехали, посмотрели и уехали. Владельцы машин, видимо, еще и не знают. что их завалило", - рассказала Рождественская.

Михаил Соболев, проживающий на улице Красноармейская, высказал опасение, что опорная стена, на которой стоят несколько старых и новых высоток, скоро обрушится.

"Она (стена) уже накренилась до такой степени, что кажется, дунь, и она завалится... Мы многократно писали в мэрию требования запретить строить на горе или привести в порядок опорную стену, но все бесполезно. Вы посмотрите, какой плотной стеной застроен второй ярус над нашими домами по улице Цурюпы и Виноградной. Если все они упадут на нас, то мало не покажется", - сказал Соболев корреспонденту "Кавказского узла".

Какими-либо комментариями представителей администрации Сочи относительно ситуации с подтоплениями "Кавказский узел" пока не располагает.