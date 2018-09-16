16 сентября 2018, 19:16

"Анжи" потерпел поражение от "Краснодара" в Каспийске

Матч между "Анжи" и "Краснодаром" завершился поражением дагестанского клуба с счетом 4:0.

Игра седьмого тура Российской премьер-лиги состоялась сегодня на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске.

Первые два гола в ворота дагестанской команды игроки "Краснодара" забили уже в первые 15 минут встречи: счет на девятой минуте игры открыл полузащитник кубанского клуба Вандерсон, а Виктор Классон на 14-й минуте удвоил счет. Во втором тайме голами отметились Павел Мамаев (на 58-й минуте матча) и Иван Игнатьев, установивший на 82-й минуте игры окончательный счет, сообщил "Матч-ТВ".

По итогам игры «Краснодар» с 13-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице первенства России, а «Анжи» с тремя очками находится на последней, 16-й строчке, отмечает "Чемпионат". 

В прошлом "Анжи" был одним из самых богатых футбольных клубов России, говорится в видеосюжете "Кавказского узла". На момент перехода от Сулеймана Керимова к новому владельцу - Осману Кадиеву - клуб не имел "ни своего стадиона, ни своей тренировочной базы", заявили в апреле "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты. Созданный в начале сентября фонд "Анжи живи" не решит финансовых проблем клуба, заявили опрошенные "Кавказским узлом" фанаты.

За ходом матча на стадионе в Каспийске следили 4270 зрителей, указано на сайте РПЛ.

Следующий матч "Анжи" сыграет 22 сентября на выезде с московским "Динамо". "Краснодар" 20 сентября встретится с турецким "Акхисаром" в Лиге Европы, а 24 сентября  - с самарскими "Крыльями Советов" в матче РПЛ, указывает ТАСС.

Примечание:

"Создан фонд помощи футбольному клубу "Анжи"", ""Анжи" подписал соглашение с новым спонсором", "Президент "Анжи" объяснил причины финансовых проблем клуба".

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