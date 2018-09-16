Следствие в Волгограде сочло суицидом смерть главы села Красный Пахарь

16 сентября 2018, 17:29

Глава села Красный Пахарь Михаил Филимонихин найден мертвым в Волгограде. В возбуждении уголовного дела будет отказано, заявила представитель следкома.

Тело Михаила Филимонихина с ранением шеи было обнаружено вечером 15 сентября.

Главу села Красный Пахарь в Городищенском районе Волгоградской области нашли мертвым в одном из гаражей на улице Нильской в Дзержинском районе Волгограда, сообщило сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах местное издание "V1 - Волгоград Онлайн".

Следователи пришли к выводу, что Филимонихин свел счеты с жизнью из-за проблем в семье, сообщила и.о. старшего помощника главы волгоградского следкома Юлия Лисеева.

"Кавказский узел" писал о проблеме жителей села Красный Пахарь, которым подавали техническую воду по цене питьевой. В марте 2017 года и.о. главы села Филимонихин присутствовал на сходе сельчан, возмущенных качеством воды. Спустя два месяца, в мае 2017 года, жители Красного Пахаря провели новый сход, надзорные органы через суд потребовали организовать питьевое водоснабжение в поселке и власти пообещали установить в поселке систему водоочистки.

"Проводится проверка, но в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как мужчина покончил жизнь самоубийством", - процитировал сегодня слова Лисеевой ТАСС.

На сайте администрации Краснопахаревского сельского поселения по состоянию на 16.46 мск 16 сентября нет комментариев относительно смерти Филимонихина и версии следствия.