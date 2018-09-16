Женщина пострадала при взрыве газа на Кубани

16 сентября 2018, 15:31

Жительница Апшеронска доставлена в больницу после взрыва газа в частном доме, здание разрушено, сообщили спасатели.

Сообщение о взрыве бытового газа и возгорании в частном доме на улице Калинина в Апшеронске поступило в МЧС сегодня утром.

"В результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля. Погибших нет, есть пострадавший", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадала хозяйка дома, женщину доставили в городскую больницу, отмечает Пятый канал.

К ликвидации возгорания были привлечены 26 человек и восемь единиц техники.

"Кавказский узел" писал также, что 28 июня два человека, взрослый и ребенок, пострадали при взрыве бытового газа в поселке Малые Дербеты в Калмыкии. Взрыв произошел в доме активиста Намру Булыкова, который организовывал в поселке народный сход с требованием расследовать убийство односельчанина.