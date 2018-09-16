16 сентября 2018, 11:43

Семь человек стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии

Один человек погиб и шестеро получили травмы при столкновении двух машин в Карачаево-Черкесии, сообщило сегодня МВД республики.

По словам представителя пресс-службы ведомства, столкнулись машины «Лада-Приора» и «Шевроле Нива».

Погиб водитель автомобиля «Лада-Приора», уточнил он. По его словам, полицейские предполагают, что авария произошла после того, как «Лада-Приора» выехала на встречную полосу, пишет ТАСС.

Авария произошла 15 сентября на 19-м километре автодороги Усть-Джегута - Терезе, сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии на своем сайте. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу, уточнили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что по делу об аварии с тремя погибшими, произошедшей в декабре 2015 года в селе Важном в Карачаево-Черкесии, на 4,5 года колонии был осужден местный житель. Он обжаловал приговор, однако в апреле 2018 года апелляционная инстанция подтвердила назначенное ему наказание.

Примечание:

"Житель Краснодара обвинен в смертельном ДТП с машиной судьи", "Передано в суд дело о смертельном ДТП в Краснодаре с участием полиции", "Подполковник полиции погиб при ДТП в Дагестане".

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