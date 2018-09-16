Семь человек стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии

16 сентября 2018, 11:43

Один человек погиб и шестеро получили травмы при столкновении двух машин в Карачаево-Черкесии, сообщило сегодня МВД республики.

По словам представителя пресс-службы ведомства, столкнулись машины «Лада-Приора» и «Шевроле Нива».

Погиб водитель автомобиля «Лада-Приора», уточнил он. По его словам, полицейские предполагают, что авария произошла после того, как «Лада-Приора» выехала на встречную полосу, пишет ТАСС.

Авария произошла 15 сентября на 19-м километре автодороги Усть-Джегута - Терезе, сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии на своем сайте. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу, уточнили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что по делу об аварии с тремя погибшими, произошедшей в декабре 2015 года в селе Важном в Карачаево-Черкесии, на 4,5 года колонии был осужден местный житель. Он обжаловал приговор, однако в апреле 2018 года апелляционная инстанция подтвердила назначенное ему наказание.