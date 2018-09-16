Водители троллейбусов в Махачкале добились выплаты долгов по зарплате

16 сентября 2018, 04:34

Около семи миллионов рублей выплачено работникам махачкалинского троллейбусного управления, сообщает прокуратура.

Прокуратура Махачкалы провела проверку по факту коллективного обращения работников муниципального унитарного предприятия "Махачкалинское троллейбусное управление", которые пожаловались на невыплату зарплаты.

В ходе проверки выяснилось, что за июнь и июль текущего года перед работниками предприятия образовалась задолженность в размере около семи миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики Дагестан.

Всего прокуратурой было направлено в мировой суд 161 заявление о выдаче судебных приказов по взысканию невыплаченной зарплаты, суд все заявления удовлетворил. Долги по зарплате были погашены в полном объеме, пишет ведомство.

В отношении главного бухгалтера предприятия было возбуждено дело по административному правонарушению по части 1 статьи 13.19 КоАП РФ ("непредставление первичных статистических данных").

Отметим, что наказание по указанной статье для должностных лиц - штраф в размере до десяти тысяч рублей. Какие-либо комментарии от руководства предприятия относительно данных прокуратуры пока не поступали.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце июля более 50 сотрудник клининговой компании в Дагестане вышли на митинг с требованием выплатить им зарплату. 22 августа мэрия Махачкалы отчиталась о том, что сотрудницам компании начали выплачивать зарплату.