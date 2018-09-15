Саралидзе вернулся из больницы к зданию парламента Грузии

15 сентября 2018, 23:37

Инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе, шестой день голодающий с требованием отставки правительства Грузии, решил продолжить акцию, несмотря на плохое самочувствие.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Зазе Саралидзе, который шестой день голодает, требуя отставки правительства Грузии, стало плохо, его доставили в больницу.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. Протестующие считают, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, на время работы которой акции были приостановлены. Однако Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии, и 10 сентября протесты начались вновь. 13 сентября к голодовке Саралидзе присоединилась монахиня Тамар.

Скорая привезла Саралидзе в клинику имени Ингороква около 14.00 (13.00 мск). После оказания ему медицинской помощи Саралидзе вернулся к зданию парламента, где был уже около 20.00 (19.00 мск). "Чувствую сейчас себя, конечно, слабо, но я все равно останусь здесь, на акции", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Заза Саралидзе.

При этом Саралидзе выразил сомнение в том, что власти выполнят его требования. "Не знаю, имеет ли смысл продолжать голодовку, поскольку это правительство никогда не пойдет на то, чтобы расследовать убийство до конца. Однако акцию протеста я продолжать буду", - подчеркнул он.

На второй день голодовки Саралидзе стало плохо во время конфликта с полицейскими, которые не позволили протестующим установить палатки. Он упал в обморок и был госпитализирован, но 12 сентября вернулся на место проведения акции "Не убивай - вместе на страже справедливости".

Другой организатор акции, Малхаз Мачаликашвили, сообщил, что голодает вместе с Саралидзе. "Да, я тоже уже шесть дней голодаю. Состояние тяжелое из-за морального состояния. Но плохо мне за этот период не становилось - я прошел суровую школу", - сказал Мачаликашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что сына Малхаза Мачаликашвили, 19-летнего Темирлана, ранили в голову силовики во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели юноша умер в больнице. По версии силовиков, Темирлан Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели, они неоднократно выходили на акции протеста.