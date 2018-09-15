Предупреждение о риске пожаров в Кабардино-Балкарии продлено на три дня

15 сентября 2018, 21:53

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на территории Кабардино-Балкарии до 18 сентября, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", МЧС предупреждало о высочайшей степени пожароопасности в Кабардино-Балкарии до 15 сентября.

С 15 по 18 сентября пожароопасность пятого класса сохранится на северо-востоке и центральных районах Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня на своем сайте Южный региональный центр МЧС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ноч на 16 сентября на северо-востоке Кабардино-Балкарии, в городе Прохладном, +20, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 16 сентября температура поднимется до +30, а ветер усилится до 7 м/с. Осадков 15-18 сентября не ожидается. В Нальчике ночью также +20, ветер будет дуть со скоростью 3 м/с. Днем будет +28, скорость ветра 5 м/с. Осадки в ближайшие три дня также не прогнозируются.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.