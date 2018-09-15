Спасатели эвакуировали туристку из ущелья в Карачаево-Черкесии

15 сентября 2018, 19:52

Туристка травмировала ногу в горах Карачаевского района, спасатели спустили ее на носилках в поселок Домбай.

Информация о том, что туристке требуется помощь, поступила спасателям сегодня в 09.15 мск. Поисково-спасательный отряд добрался до Муруджинского ущелья и оказал пострадавшей первую помощь. К 16.15 мск пострадавшую спустили на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Травму получила 23-летняя туристка из Московской области, говорится на сайте управления МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Сегодня ранее "Кавказский узел" писал, что в другом районе республики, Зеленчукском, пропал турист из Москвы.