Горы Домбая. Фото пресс-службы Минтуризма Карачаево-Черкесии. http://tourismkchr.ru

15 сентября 2018, 19:52

Спасатели эвакуировали туристку из ущелья в Карачаево-Черкесии

Туристка травмировала ногу в горах Карачаевского района, спасатели спустили ее на носилках в поселок Домбай.

Информация о том, что туристке требуется помощь, поступила спасателям сегодня в 09.15 мск. Поисково-спасательный отряд добрался до Муруджинского ущелья и оказал пострадавшей первую помощь. К 16.15 мск пострадавшую спустили на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Травму получила 23-летняя туристка из Московской области, говорится на сайте управления МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Сегодня ранее "Кавказский узел" писал, что в другом районе республики, Зеленчукском, пропал турист из Москвы.

Примечание:

"Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса". 

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