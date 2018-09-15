15 сентября 2018, 19:52
Спасатели эвакуировали туристку из ущелья в Карачаево-Черкесии
Туристка травмировала ногу в горах Карачаевского района, спасатели спустили ее на носилках в поселок Домбай.
Информация о том, что туристке требуется помощь, поступила спасателям сегодня в 09.15 мск. Поисково-спасательный отряд добрался до Муруджинского ущелья и оказал пострадавшей первую помощь. К 16.15 мск пострадавшую спустили на носилках и передали бригаде скорой помощи.
Травму получила 23-летняя туристка из Московской области, говорится на сайте управления МЧС России по Карачаево-Черкесии.
Сегодня ранее "Кавказский узел" писал, что в другом районе республики, Зеленчукском, пропал турист из Москвы.
"Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса".
15 сентября 2018, 20:03
-
Штормовое предупреждение объявлено в Грузии
Дожди с грозой и градом, сильный ветер, а также шторм на Черном море ожидаются в Грузии до 18 сентября, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Спасатели запретили отдыхающим на черноморском побережье купаться в море.
15 сентября 2018, 20:00
-
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю
Азербайджанские военные с 9 по 15 сентября сделали более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
15 сентября 2018, 19:52
-
Спасатели эвакуировали туристку из ущелья в Карачаево-Черкесии
Туристка травмировала ногу в горах Карачаевского района, спасатели спустили ее на носилках в поселок Домбай.
15 сентября 2018, 19:06
-
Заза Саралидзе госпитализирован на шестой день голодовки
Инициатор акции "Не убивай" Заза Саралидзе, недовольный расследованием убийства сына, госпитализирован во время голодовки у здания парламента Грузии.
15 сентября 2018, 18:13
-
Грузия отвергла подозрения России в разработке бактериологического оружия
Минобороны и МИД России выразили беспокойство в связи с новыми документами о работе микробиологической лаборатории под Тбилиси. Подозрения в проведении там секретных опытов безосновательны, заявил власти Грузии.
-
15 сентября 2018, 07:32
Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика
-
14 сентября 2018, 18:26
Власти Чечни оправдали трехсменку в школах высокой рождаемостью
-
14 сентября 2018, 15:57
НАК раскрыл обстоятельства убийства предполагаемого боевика в Дагестане
-
14 сентября 2018, 14:18
Защита обжаловала приговор Максиму Мартынову
-
14 сентября 2018, 07:51
Дольщики потребовали ускорить строительство ЖК "Династия"
-
14 сентября 2018, 06:082
Политологи назвали конкурс на пост главы Волгограда безальтернативным
-
15 сентября 2018, 20:03
Штормовое предупреждение объявлено в Грузии
-
15 сентября 2018, 20:00
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю
-
15 сентября 2018, 19:52
Спасатели эвакуировали туристку из ущелья в Карачаево-Черкесии
-
15 сентября 2018, 19:06
Заза Саралидзе госпитализирован на шестой день голодовки
-
15 сентября 2018, 16:21
Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии
-
15 сентября 2018, 15:411
Глава армянского села сообщил об обстреле со стороны Азербайджана
-
15 сентября 2018, 15:28
Режим КТО в Дагестане отменен
-
15 сентября 2018, 15:09
Дагестанский главврач заподозрен в мошенничестве на 238 миллионов
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
14 ноября 2016, 21:04Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права. Инструкция
-
29 июля 2015, 11:17Социальная доктрина российских мусульман
-
05 сентября 2018, 12:23
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваЧеркесские дети Косово. 20 лет спустя...
-
29 августа 2018, 14:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева20 лет назад черкесы из Косово вернулись домой. Вспоминаем, как это было... 2
-
20 августа 2018, 23:32
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Светское и религиозное: уроки Дагестана для Северного Кавказа". Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 24 августа 2
-
16 июля 2018, 21:48
Халкечев Кады Наныкишиевич
-
27 октября 2017, 15:26
Амар Жужуев
-
27 сентября 2017, 20:5417
Меликов Сергей Алимович
-
14 сентября 2018, 16:08Ухудшение экологии курортного района Дагомыса
-
12 сентября 2018, 21:59В Чечне к крупным срокам заключения приговорены 14 жителей Курчалоевского района
-
12 сентября 2018, 14:45Ученые АРИГИ о необходимости выработки единого стандарта похорон для адыгов
-
10 сентября 2018, 20:59В селе Адильотар провели выборы сегодня, 10го сентября
-
08 сентября 2018, 13:45В Адыгее были убиты два кабардинца
-
08 сентября 2018, 22:11
В Карачаево-Черкесии жертв вооруженного конфликта во II квартале 2018 года не было
-
20 июня 2018, 22:23
В Карачаево-Черкесии жертв вооруженного конфликта в I квартале 2018 года не было
-
22 августа 2018, 18:013
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
21 августа 2018, 10:07
Курбан-байрам
-
15 сентября 2018, 16:21
Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии
-
15 сентября 2018, 04:26
Журналисты поспорили о причинах вмешательства Москвы в расследование убийств Шебзухова и Жукова