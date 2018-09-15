Грузия отвергла подозрения России в разработке бактериологического оружия

15 сентября 2018, 18:13

Минобороны и МИД России выразили беспокойство в связи с новыми документами о работе микробиологической лаборатории под Тбилиси. Подозрения в проведении там секретных опытов безосновательны, заявил власти Грузии.

11 сентября в Москве состоялась пресс-конференция бывшего министра госбезопасности Грузии, лидера движения "Грузия за рубежом" Игоря Гиоргадзе, который заявил, что получил в свое распоряжение документы о работе лаборатории, расположенной недалеко от Тбилиси и действующей под эгидой США. По его словам, документы говорят о том, что в лаборатории проводят опасные эксперименты на людях и, возможно, разрабатывают биологическое оружие.

Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе настаивает на международном изучении попавших к нему материалов по деятельности в Тбилиси биолаборатории Лугара – он утверждает, что показал журналистам только малую часть документов.

"Если они (документы. - Прим. "Кавказского узла") соответствуют действительности, и на моих соотечественниках проводят эксперименты и, самое главное, готовят какие-то акты в России или в сопредельных государствах, то моя родина - под ударом", - процитировало сегодня слова Гиоргадзе агентство "Sputnik Грузия".

Игорь Гиоргадзе возглавлял министерство безопасности Грузии в 1993-1995 годах. После покушения на президента Шеварднадзе он был отправлен в отставку и покинул Грузию, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". В декабре 2012 года прокуратура Грузии сообщила, что Гиоргадзе находится в розыске и будет задержан, если пересечет границу страны.

После этого министерство обороны России заявило, что существуют признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году", - говорится в сообщении от 14 сентября на сайте Минобороны России.

Беспокойство по поводу содержания документов, на которые сослался Гиоргадзе, выразил и МИД России. "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара", построенный Пентагоном в пригороде Тбилиси, поселке Алексеевка, формально входит в систему Минздрава Грузии, но на деле там работает управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 13 сентября.

"Американские военные заняты исследованиями особо опасных заболеваний, характерных не только для Грузии, но и для сопредельных стран, включая Россию. По этим причинам нас не может не беспокоить эта тема. Такой интерес Пентагона к Грузии невозможно объяснить исключительно гуманитарными соображениями. <...> Новые факты, приведенные И.П.Гиоргадзе, вновь ставят вопрос об истинных целях и задачах американских военных в Грузии, а также уважении ими норм медицинской этики при проведении экспериментов с грузинскими гражданами, соблюдении других норм международного права", - процитировал 13 сентября слова Захаровой на своем сайте МИД России.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось еще в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре в Грузии прошли многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2018, в которых приняли участие военные из десяти стран.

Действующая в Грузии лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара работает прозрачно, подозрения России по поводу ее деятельности являются безосновательными, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. "Никаких закрытых или секретных опытов в этом центре не проводится, тем более над людьми, что полный абсурд", - передает слова Абашидзе Первый канал грузинского телевидения.