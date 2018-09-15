Перевал Речепста, в районе которого пропал турист из Москвы. Фото пресс-службы Минтуризма Карачаево-Черкесии. http://tourismkchr.ru

15 сентября 2018, 16:21

Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели второй день ищут туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

По данным местного участкового, турист пропал в районе перевалов Речепста и Пхия.

Обследование этих перевалов спасателями 14 сентября не дало никаких результатов. Сегодня в 10:45 поиски были возобновлены, сообщило на своем сайте управление МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 июля турист из Рязани сломал ноги при прохождении маршрута на перевале Зборовского в том же Зеленчукском районе. Спасатели эвакуировали пострадавшего.

Примечание:

"На турбазе в Карачаево-Черкесии застряли 40 туристов", "Власти Кабардино-Балкарии насчитали 4 тысячи туристов в зоне паводка", "Почти 60 туристов нуждаются в эвакуации из Терскола".

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