15 сентября 2018, 16:21
Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели второй день ищут туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.
По данным местного участкового, турист пропал в районе перевалов Речепста и Пхия.
Обследование этих перевалов спасателями 14 сентября не дало никаких результатов. Сегодня в 10:45 поиски были возобновлены, сообщило на своем сайте управление МЧС России по Карачаево-Черкесии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 июля турист из Рязани сломал ноги при прохождении маршрута на перевале Зборовского в том же Зеленчукском районе. Спасатели эвакуировали пострадавшего.
"На турбазе в Карачаево-Черкесии застряли 40 туристов", "Власти Кабардино-Балкарии насчитали 4 тысячи туристов в зоне паводка", "Почти 60 туристов нуждаются в эвакуации из Терскола".
15 сентября 2018, 16:21
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Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели второй день ищут туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.
15 сентября 2018, 16:04
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Автор сообщения о похищении в Чечне ребенка публично отказалась от своих слов
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