Турист пропал в горах Карачаево-Черкесии

15 сентября 2018, 16:21

Спасатели второй день ищут туриста из Москвы, пропавшего в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

По данным местного участкового, турист пропал в районе перевалов Речепста и Пхия.

Обследование этих перевалов спасателями 14 сентября не дало никаких результатов. Сегодня в 10:45 поиски были возобновлены, сообщило на своем сайте управление МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 июля турист из Рязани сломал ноги при прохождении маршрута на перевале Зборовского в том же Зеленчукском районе. Спасатели эвакуировали пострадавшего.