Новый парламент на Дону начал работу с принятия законов о льготах при пенсионной реформе

15 сентября 2018, 13:34

На своем первом заседании депутаты избранного 9 сентября заксобрания Ростовской области избрали спикера, его заместителей и председателей комитетов, а также одобрили кандидатуру Ирины Рукавишниковой на должность сенатора. На том же заседании депутаты приняли поправки, сохраняющие льготы для людей предпенсионного возраста.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Ростовской области состоялись выборы депутатов Законодательного собрания VI созыва и выборы в органы местного самоуправления. На 60 мест в заксобрании претендовали 667 человек - 17 самовыдвиженцев и представители региональных отделений восьми партий. По итогам выборов представительство "Единой России" уменьшилось на шесть мандатов, а число партий в парламенте увеличилось с трех до шести.

В заксобрании области VI созыва "Единая Россия" получила 46 мест, КПРФ - восемь, ЛДПР и "Справедливой Россия" - по два, "Коммунистам России" и "Партии Роста" досталось по одному мандату.

Первое заседание заксобрания Ростовской области VI созыва состоялось 14 сентября. Пост председателя донского парламента сохранил Александр Ищенко, который был выдвинут политсоветом регионального отделения «Единой России». Свои кандидатуры на эту должность предложили все пять прошедших в парламент партий.

За Ищенко, который возглавлял донской парламент с октября 2016 года, проголосовали 45 депутатов, 15 высказались «против». Ближайшие конкуренты Ищенко коммунист Евгений Бессонов и справедливоросс Сергей Косинов получили по девять голосов «за», передает ИА «Дон 24».

На том же заседании избраны заместители председателя заксобрания и председатели комитетов. Все четыре поста вице-спикеров достались представителям «Единой России». Также единороссам достались портфели председателей пяти комитетов заксобрания. Лишь один комитет - по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – возглавил член фракции "КПРФ" Григорий Фоменко, сообщается на сайте заксобрания.

Кроме того, депутаты одобрили кандидатуру своей коллеги Ирины Рукавишниковой на должность члена Совета Федерации – представителя от заксобрания Ростовской области. Рукавишникова сменит Леонида Тягачева, работавшего на посту сенатора с сентября 2013 года.

Депутаты на первом своем заседании не остановились на организационных вопросах и приняли поправки к трем областным законам, которые предусматривают сохранение льгот женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет. Согласно принятым поправкам, сохраняются существующие льготы сельским бюджетникам, ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области. По подсчетам правительства Ростовской области, закон сохранит льготные условия примерно для 300 тысяч жителей региона.

"Это очень важный документ, его ждут жители Ростовской области. Беседуя с жителями региона, я выражал уверенность, что правительство области, очевидно, примет эти поправки", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания.

За принятие проекта в окончательной редакции проголосовали 48 из 59 депутатов, депутаты КПРФ отказались от участия в голосовании, передает "Интерфакс-Юг".

Ранее в заксобрании Ростовской области отмечали, что меры, предусмотренные законопроектом, позволят сгладить новые условия выхода на пенсию, которые уже рассматривают в Госдуме России. Эти условия вызвали недовольство у части населения. В российских городах, в том числе и на юге страны, проводятся акции протеста против пенсионной реформы, создаются региональные инициативные группы по проведению референдума об этой реформе.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы 09.09.18".