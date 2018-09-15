15 сентября 2018, 10:42

Экстренное предупреждение объявлено в Ростовской области

Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются на территории Ростовской области до 17 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду  прогнозируются местами по области в течение суток 15 и 16 сентября, а также ночью и утром 17 сентября.

Жителям и гостям региона по возможности в эти дни стоит находиться в помещениях, не ходить вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин, не парковать в этих местах машины, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее МЧС предупреждало о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром на территории Ростовской области до 27 июля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону облачно, возможен слабый дождь при температуре +30 градусов, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 16 сентября ветер усилится до 8 метров в секунду,  ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до 20 градусов. Днем 16 сентября дождь усилится, температура воздуха достигнет 24 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. 17 сентября днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, будет облачно, слабый дождь, ветер скоростью 6 метров в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о сильной жаре в Калмыкии", "Высокий уровень пожарной опасности объявлен в Дагестане", "Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах СКФО".

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