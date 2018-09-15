Журналисты поспорили о причинах вмешательства Москвы в расследование убийств Шебзухова и Жукова

15 сентября 2018, 04:26

Передача в центральный аппарат Следственного комитета дел об убийствах советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, совершенных более восьми лет назад, стала результатом борьбы кланов сенатора Рауфа Арашукова и бывшего сенатора Вячеслава Дерева, считает Мурат Гукемухов. Вячеслав Дерев не заинтересован возвращаться в политику и вести войны, полагает Умар Татиев.

Как информировал "Кавказский узел", следствие 15 августа сообщило о новой явке с повинной жителя Карачаево-Черкесии Расула Аджиева, который ранее признался в убийстве Аслана Жукова, но был оправдан судом в 2012 году. 11 сентября со ссылкой на источники РБК сообщил, что три человека, осужденные и арестованные в связи с убийствами Жукова и Шебзухова, дали показания против сенатора Рауфа Арашукова. В аппарате сенатора заявили, что «нет никаких доказательств» его причастности к преступлениям. 12 сентября глава Следственного комитета России распорядился передать в центральный аппарат ведомства дела об убийствах Шебзухова и Жукова.

Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на собственной автомойке. Следствие указывало, что у Аджиева был конфликт с Жуковым, называя мотивом для убийства ревность. Убийство Жукова и совершенное через два месяца после него убийство советника президента республики Фраля Шебзухова в ряду других громких убийств привели в марте 2012 года к обострению общественной ситуации в Карачаево-Черкесии, говорится в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Передача в центральный аппарат Следственного комитета дел об убийствах Фраля Шебзухова и Аслана Жукова является результатом борьбы кланов, считает журналист Мурат Гукемухов.

«Последнее обострение между Деревыми и Арашуковыми началось приблизительно два года назад после того, как президент Рашид Темрезов снял с должности главы Адыге-Хабльского района ставленника Арашукова – Султана Карданова и назначил сына Вячеслава Дерева – Эдуарда. Вскоре после этого произошел арест Эдуарда Дерева в Москве из-за нарушения подписки о невыезде, которую с него взяли несколько лет назад из-за инцидента на его свадьбе и про которую, казалось, все забыли. Потом арестовали и Вячеслава Дерева из-за нарушений с налогами», - рассказал Гукемухов корреспонденту «Кавказского узла».

Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он обвиняется по делу о хищении свыше 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО. Общественность республики пристально наблюдает за уголовным преследованием бывшего сенатора и находит его политически мотивированным, заявил в июне председатель движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто. Преследование Дерева общественность Карачаево-Черкесии воспринимает как элемент клановой борьбы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Дерев по решению суда оставлен под арестом до 15 ноября.

Он уверен, что в окружении Деревых не сомневаются, что силовиков «подключили» Арашуковы. «Ответом Деревых можно считать новое расследование по заказным убийствам активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Накануне родственники убитых провели одиночные пикеты, о забытых было делах вспомнили СМИ», - отметил журналист.

По его словам, охлаждение следствия к этим делам, а потом появление дополнительной мотивации раскрыть их не случайны. «Поначалу вполне успешные расследования этих дел неожиданно заглохли, удовольствовавшись арестами исполнителей. Люди, живущие на Кавказе, понимают, что само собой, без дополнительных мотиваций, такое охлаждение интереса следствия не происходит. Впрочем, и новые проявления интереса спустя восемь лет, очевидно, тоже требуют больших усилий, вмешательства влиятельных людей. Эта война кланов активизирует и борьбу за власть в республике», - считает Гукемухов.

Он также отмечает, что эта борьба негативным образом влияет на главу Карачаево-Черкесии. «Она плохо отражается на репутации главы, позиции которого и без того шатки... Все это вкупе создает в некоторых кругах предвкушение скорой отставки Рашида Темрезова, и приводит в движение местные группы влияния», - пояснил журналист.

Автор Telegram-канала о Кавказе Kavkaz leakbez Умар Татиев считает, что реанимация старых дел не является ответным ходом Дерева. «Нельзя назвать это ответным ходом... Дерев не собирается ни в политику, ни в войны, - сказал Умар Татиев «Кавказскому узлу». - Это скорее уже не борьба кланов. Кланы-то как раз договорились в контексте этой ситуации".

Кланам уже не удастся как-то добиться закрытия возобновленных дел, отметил он. «Вряд ли эту ситуацию сейчас можно будет разрулить на уровне клановых связей, какими бы прочными они ни были. Реальные исполнители уже под давлением не заказчиков, а, скажем, другой стороны, готовы не только говорить, но и нести наказание», - полагает Татиев.

Что касается возможности активизации процессов по возвращению прямых выборов главы республики в контексте борьбы кланов, то Умар Татиев считает, что подобный сценарий маловероятен. «Тема выборов в КЧР отошла сейчас на второй план. И если и всплывет заново, то либо в конце следующего года, либо к концу срока Рашида Темрезова», - сказал он.

Передача в Москву дел об убийствах Жукова и Шебзухова является заслугой родственников убитых, считает секретарь совета реготделения "Партии возрождения России" Рустам Джанкезов.

«В КЧР общественность всегда с большим вниманием следила за расследованием этих дел. Когда оно буксовало, то сразу выражалось недовольство. А в последнее время выяснились новые обстоятельства, и дело должно было быть раскрыто, но снова что-то пошло не так. После этого родственники убитых усилили давление, и в итоге дела оказались в Москве», - сказал Джанкезов "Кавказскому узлу".

Федеральная власть заинтересовалась этими делами под давлением родственников убитых, уверен он. По его словам, прямой связи между передачей этих дел Москве и будущими выборами в Карачаево-Черкесии нет. «Прямой связи нет, так как у нас и так всегда ведется борьба, неважно, выборы или нет. Поэтому можно любой процесс связать с выборами, но в этом случае, скорее, связи нет», - считает он.