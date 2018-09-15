15 сентября 2018, 02:53

Брат убитого в Армавире офицера Росгвардии осужден за хранение оружия

Армавирский городской суд приговорил к двум годам колонии брата офицера Росгвардии Петра Ломакина, убитого вместе с еще двумя людьми при перестрелке в ресторане в ноябре 2017 года.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 26 ноября в Армавире в результате перестрелки в ресторане были убиты офицер Росгвардии, руководитель отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин и еще два человека - начальник охранного агентства "Витязь" Сергей Боровой и предприниматель Андрей Саарян. Пятеро подозреваемых к 28 ноября были задержаны, еще трое объявлены в розыск, сообщал источник.

На видео перестрелки, попавшем в сеть, видно, как Боровой беседует с Сааряном, а между ними сидит Ломакин; в какой-то момент Боровой достает пистолет и стреляет из-за плеча Ломакина в Сааряна, затем начинается потасовка и в ресторан вбегает мужчина с оружием - предположительно подозреваемый, друг Сааряна.

31-летний житель Армавира, задержанный полицейскими утром после перестрелки, признан виновным в незаконном обороте и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила 14 сентября кубанская прокуратура.

Как установил суд, мужчина в ночь на 26 ноября 2017 года приехал на своем автомобиле к ресторану "Астория" в Армавире вместе с автоматом АКС 74У конструкции Калашникова, снаряженным 27 патронами. Спрятав оружие под свою куртку, он зашел в ресторан, где находились его брат, врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира, и его знакомый Боровой.

Согласно выводам суда, в ресторане мужчина стал свидетелем потасовки с участием третьего человека, который применил насилие к его брату. Направив оружие на обидчика брата и вынудив тем самым его скрыться, житель Армавира "отнес автомат обратно в автомобиль, а также забрал автомат своего знакомого [Борового], который был застрелен в ресторане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил брату убитого офицера Росгвардии два года колонии общего режима. Дата вынесения приговора в сообщении прокуратуры не уточняется, но отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Комментариями осужденного или его официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Депутат гордумы Краснодара после драки исключен из "Единой России", ""Интерфакс": по делу о перестрелке в Армавире задержаны пять человек", "Жители Кубани осудили поведение силовика на кадрах убийства в Армавире".

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