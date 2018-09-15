15 сентября 2018, 00:40

Подозреваемые в ограблении банка в Сухуме арестованы

Суд арестовал троих подозреваемых в вооруженном ограблении отделения Сбербанка в центре Сухума. 

Как писал "Кавказский узел", примерно в 12.40 10 сентября три человека в масках, вооруженные автоматами, совершили нападение на отделение Сбербанка в центре Сухума. Нападавшие похитили 205 тысяч рублей, в результате происшествия никто не пострадал.

13 сентября МВД Абхазии сообщило о задержании троих подозреваемых в нападении на отделение Сбербанка. Правоохранители уточнили, что автомобиль, на котором скрылись грабители, был обнаружен в Сухумском районе.

По факту ограбления банка было возбуждено дело по статье о разбойном нападении.  

"Судом города Сухум удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ранее задержанных", - говорится в сообщении, опубликованном 14 сентября на сайте МВД Абхазии. В ведомстве не уточнили, на какой срок арестованы подозреваемые.

Отмечается также, что подозреваемыми являются трое мужчин 1993, 1987 и 1988 годов рождения.

На сегодняшний день активы Сбербанка Абхазии, единственным акционером которого является государство в лице Нацбанка страны, составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы республики, сообщает "Sputnik-Абхазия". 

Отметим, ранее в сети появилось видео ограбления отделения Сбербанка в Сухуме. По состоянию на 00.40 мск набрало 7 846 просмотров. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как трое людей с масками на лицах врываются в помещение финучреждения, в котором на тот момент находятся двое сотрудников - парень и девушка. Нападавшие прижали парня к полу, а девушка спряталась под столом. Видео ограбления длится 47 секунд. 

Примечание:

"Умер второй раненый при ограблении банка в Ереване", "Грузия передала Армении подозреваемого в ограблении банка", "Три человека стали жертвами ограбления банка в Ереване". 

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