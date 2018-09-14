Глава таможни в Махачкале пожаловался правозащитникам на пытки

14 сентября 2018, 23:36

Бывший и. о. начальника Махачкалинского таможенного поста Аскандар Билалов обратился в "Комитет против пыток" с жалобой на пытки после задержания в августе 2016 года.

Аскандар Билалов был задержан 29 августа 2016 года в Махачкале по подозрению в должностном преступлении. Билалову вменили участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и неуплату таможенных платежей в особо крупном размере.

В 2012 году Аскандар Билалов, на тот момент замначальника Махачкалинского таможенного поста, заподозрил своих подчиненных в незаконном таможенном оформлении дорогостоящих автомобилей, ввозимых из-за границы, и сообщил руководству о действующей в ведомстве преступной схеме. В 2014 году было возбуждено несколько уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, в 2015 году Билалова повысили, а 1 августа 2016 года он сам стал обвиняемым по этому делу, говорится в материале "Борьба с коррупцией. Попытка и пытки", опубликованном 30 марта 2018 года "Новой газетой".

Юристы "Комитета против пыток" обратились в Ставропольский краевой суд, требуя отменить пятнадцатый отказ следствия в возбуждении уголовного дела по жалобе Аскандара Билалова на пытки. Бывший руководитель Махачкалинского таможенного поста впервые заявил о пытках в сентябре 2016 года и за прошедшие два года по его жалобе было вынесено четырнадцать постановлений об отказе, сообщили сегодня правозащитники.

По словам Билалова, пыткам со стороны силовиков он подвергался с 4 по 12 сентября 2016 года. Сразу после задержания 29 августа его привезли из Махачкалы в один из изоляторов на Ставрополье, а 4 сентября перевезли в другой изолятор, также расположенный в Ставропольское крае. По дороге из одного изолятора в другой его избили, утверждает бывший руководитель таможенного поста.

"4 сентября неизвестные люди, надев мне на голову тряпичный мешок и, обвязав его скотчем вокруг головы, вывезли меня из изолятора временного содержания [в Предгорном районе Ставропольского края] в поле, где начали избивать, нанося удары по различным частям тела, а потом стали угрожать расстрелом, если я не признаюсь в незаконном оформлении транспортных средств", - приводит слова Билалова "Комитет против пыток" в сегодняшнем сообщении на своем сайте.

Как утверждает Билалов, после избиения его привезли в изолятор в Кочубеевском районе Ставрополья. "В камере меня ждали два здоровых амбала, которые сломали мне палец и угрожали расправой, если я не напишу явку с повинной и не сознаюсь в участии в преступной группе и незаконном оформлении транспортных средств", - рассказал он.

По словам Билалова, после избиения в камере его, также с мешком на голове, отвезли в больницу, где врачи диагностировали у него перелом.

Впоследствии следователи ссылались на объяснения врачей больницы о том, что пациент с переломом пальца к ним в сентябре 2016 года не доставлялся и никакой помощи ему не оказывали. При этом в ответ на запросы адвокатов Билалова врачи подтвердили факты доставления силовиками в больницу мужчины и оказания ему медпомощи в связи с переломом пальца, указывает "Комитет против пыток".

Билалов был отпущен под подписку о невыезде в конце февраля 2017 года, так как истек предельный срок содержания под стражей. Сразу после освобождения мужчина обратился в Махачкале к судмедэкспертам - они подтвердили, что у Билалова был закрытый перелом пальца, который мог возникнуть при описанных им обстоятельствах.

"В настоящее время в материалах проверки по заявлению Билалова о пытках эта экспертиза отсутствует. Для того, чтобы ее приобщить, проверка должна возобновиться", – приводил слова адвоката Билалова Магомеда Аламова "Комитет против пыток".

По словам адвоката Аламова, следствие не дало оценки и другим документам, которые подтверждают показания Билалова. "Уборщица Кочубеевской больницы сообщила следствию, что видела, как какие-то люди заводили мужчину с мешком на голове к врачу", - отметил он.

Пятнадцатый отказ следствия от возбуждения дела по жалобе Билалова Ессентукский городской суд 6 сентября признал законным, отказав в удовлетворении жалобы. "На все доводы Ессентукский суд ответил коротко, что следователь сам знает, какие мероприятия ему надо проводить, а какие нет", - пояснил Аламов. Апелляцию на это решение суда правозащитники подали в Ставропольский краевой суд.