14 сентября 2018, 20:57

Производитель алкоголя в Кабардино-Балкарии обвинен в крупной неуплате налогов

Передано в суд дело главы предприятия в Кабардино-Балкарии, которая уклонилась от уплаты в бюджет миллиарда рублей, сообщило следствие.

По версии следствия, предпринимательница с декабря 2013 по март 2015 года подавала в налоговые органы декларации с заниженными цифрами по объему производимой и реализуемой алкогольной продукции.

Ей предъявлено обвинение по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере". Дело направлено в суд, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемой или ее представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 апреля было направлено в суд дело производителя алкоголя в Баксане, который, по данным следствия, уклонился от уплаты налогов на сумму два миллиарда.

Примечание:

"Водители маршруток во Владикавказе заявили о полной уплате налогов", "Пятигорский предприниматель заподозрен в неуплате налогов на 32 млн рублей", "Ингушский аграрий заподозрен в неуплате налога на 21,5 млн рублей".

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