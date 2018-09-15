15 сентября 2018, 00:47

Жительница Ингушетии с четырьмя детьми пропала по пути в Пятигорск

Сотрудники полиции разыскивают жительницу Ингушетии и ее четырех несовершеннолетних детей, которые пропали по дороге в Пятигорск. 

С заявлением об исчезновении 36-летней дочери в полицию обратился ее отец - житель села Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии.

По словам мужчины, дочь "уехала на отдых в Пятигорск, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД по Ингушетии.

Уточняется, что детям пропавшей женщины 15, 13, восемь и пять лет.

На сайте Главного управления МВД по Ставропольскому краю информации об исчезновении жительницы Ингушетии и ее детей пока нет. 

Примечание:

"Две жительницы Дагестана разыскали внуков в Сирии", "Найдено тело пропавшей в Дагестане шестилетней девочки", "Пропавшая в Ставропольском крае школьница найдена живой". 

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