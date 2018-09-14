10 жителей Грузии стали жертвами ДТП с маршруткой

14 сентября 2018, 20:40

Автобус врезался в бетонную стену в Ткибули, одна пассажирка погибла и еще девять человек пострадали. По данным полиции, водитель был пьян.

Авария произошла сегодня во второй половине дня. Все девять пострадавших госпитализированы, сообщило МВД Грузии.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшем смерть человека, информировали "Новости-Грузия".

Микроавтобус ехал из Ткибули в село Цуцхвати, он перевернулся под мостом на выезде из города. Погибшая пассажирка скончалась на месте, сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июня микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Погибли ребенок и двое взрослых, травмы получил 21 человек. 13 августа водитель автобуса был осужден на восемь лет.