14 сентября 2018, 20:40

10 жителей Грузии стали жертвами ДТП с маршруткой

Автобус врезался в бетонную стену в Ткибули, одна пассажирка погибла и еще девять человек пострадали. По данным полиции, водитель был пьян.

Авария произошла сегодня во второй половине дня. Все девять пострадавших госпитализированы, сообщило МВД Грузии.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшем смерть человека, информировали "Новости-Грузия".

Микроавтобус ехал из Ткибули в село Цуцхвати, он перевернулся под мостом на выезде из города. Погибшая пассажирка скончалась на месте, сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июня микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Погибли ребенок и двое взрослых, травмы получил 21 человек. 13 августа водитель автобуса был осужден на восемь лет.

Примечание:

"Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Автомобиль сбил шестерых спасателей МЧС в Баку".

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