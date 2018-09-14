Татьяна Саенко возглавила Майский район Кабардино-Балкарии

14 сентября 2018, 20:27

Сегодня депутаты совета Майского района Кабардино-Балкарии проголосовали за отставку Сергея Евтушенко с поста главы райадминистрации. Исполнять обязанности главы назначена депутат парламента республики Татьяна Саенко.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Евтушенко временно возглавил администрацию Майского района 25 июля 2017 года, а официально он получил должность главы 15 декабря 2017 года.

Предшественницей Евтушенко на посту главы администрации Майского района была Ольга Полиенко. Ее отставку информированные источники связали с массовым отравлением детей в детском лагере в июле 2017 года.

На сегодняшнем заседании депутаты совета Майского района удовлетворили просьбу Сергея Евтушенко об освобождении его от занимаемой должности главы местной администрации Майского муниципального района по собственному желанию.

Другим своим решением депутаты назначили исполняющей обязанности главы райадминистрации Татьяну Саенко, говорится в сообщении на сайте администрации Майского района.

Перед тем, как возложить на Саенко обязанности руководства районом депутаты назначили ее заместителем главы райадминистрации, говорится в сообщении на сайте главы КБР. Татьяна Саенко родилась в 1970 году, она кандидат педагогических наук. С 2009 по 2014 годы работала вице-спикером парламента республики, с 2015 года, являясь депутатом парламента КБР пятого созыва, руководила аппаратом Общественной палаты республики, отмечается в сообщении.