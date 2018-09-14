Мэр Зугдиди заподозрен во взяточничестве

14 сентября 2018, 17:21

Мэр Зугдиди Лаша Гогия ушел в отставку после возбуждения против него дела о получении взятки. Его заместителя Гию Гулордаву, также отправленного в отставку, сегодня вызвали на допрос в Службу государственной безопасности.

СГБ Грузии сообщила о возбуждении дела против мэра 13 сентября. Свои полномочия глава Зугдиди сложил днем ранее.

"Должен сообщить обществу, что я принял решение покинуть должность. Для меня было большой честью быть все это время на службе жителей Зугдиди. Благодарю каждого избирателя и сторонника", - написал Гогия на своей странице в Facebook, информирует "Грузия Online".

Работающий в России грузинский бизнесмен Зураб Пипия заявил, что перевел чиновникам мэрии крупные суммы денег, желая получить здание железнодорожного вокзала, однако так и не добился своей цели. Видеозаписи, в который Пипия рассказывает об этом, были опубликованы 8 сентября на сайте телеканала "Рустави 2", передает корреспондент "Кавказского узла".

Подобные коррупционные сделки стали обычным делом в регионе Самегрело, и особенно в городе Зугдиди, отметил сегодня бывший лидер "Грузинской мечты" Каха Микайя, который и передал телекомпании "Рустави 2" нашумевшее видео. Он пообещал принести на допрос в Службу государственной безопасности полуторачасовую запись, в которой следователи, по словам Микайи, услышат "много интересного".

Заместитель Лаши Гогии Гия Гулордава, который также сложил с себя полномочия, подтвердил сегодня, что несколько месяцев назад встречался с Пипией. При этом Гулордава заявил, что бизнесмен не предлагал денег, а в аренде мэрия ему отказала. Сегодня бывшего вице-мэра вызвали на допрос в СГБ, Лаша Гогия находится за границей.

Ситуация в Зугдиди связана с внутренней конфронтацией в "Грузинской мечте", заявил сегодня кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир "Рустави 2".

Правящая партия "Грузинская мечта" распространила заявление, в котором признала, что отставка мэра Зугдиди и его заместителя связана с расследованием дела о коррупции. "Грузинская мечта" не раз на деле подтверждала, что в условиях ее нахождения у власти, не существует и не может существовать неприкасаемых лиц, что перед законом все равны", - процитировали 13 сентября заявление партии "Новости-Грузия".

Отметим, что 21 октября в Грузии, в том числе в муниципалитете Зугдиди, пройдут выборы местного самоуправления.