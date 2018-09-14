Власти Чечни оправдали трехсменку в школах высокой рождаемостью

14 сентября 2018, 18:26

С начала учебного года в Чечне в три смены работают 45 школ, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования республики. При этом глава республики Рамзан Кадыров привел данные о 70 школах с трехсменкой, объяснив проблему высокой рождаемостью. При этом на начало прошлого учебного года таких школ, по данным Минобразования Чечни, было 38.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом учебном году число школ с трехсменным обучением выросло в Чечне с 38 до 45. В этом учебном году около 5 тысяч детей все еще вынуждены будут заниматься в три смены, сообщило Минобразования республики.

В декабре 2016 года Владимир Путин потребовал ликвидировать распространенные на Кавказе третьи смены в школах. Позже глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам предусмотреть в бюджете на 2018 год дополнительные средства на создание новых мест в школах Северного Кавказа. В сентябре 2017 года регионам СКФО были выделены деньги на строительство новых школ, в том числе Чечне — 1,48 миллиарда рублей для строительства пяти школ на 1560 мест.

Проблема трехсменного обучения в Чечне все еще не решена, однако информация о том, сколько школ сохраняют такой режим, разнится.

С начала учебного года в Чечне в три смены обучается около 5000 детей в 45 школах, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования республики.

"Из-за увеличения числа первоклассников с начала нового учебного года занятия в 45 школах республики проводятся в три смены. Наиболее проблемные в этом плане – Грозненский и Гудермесский районы. Всего в три смены у нас сейчас учится около 5 тысяч детей, но их число может значительно возрасти. С учетом того, что практически ежегодно у нас увеличивается число первоклассников (например, в этом году их уже 32 тысячи, в то время, как в прошлом было 30), то трехсменку придется вводить и в десятках других школ", — сказал он.

Глава Чечни в ходе встречи в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым 12 сентября назвал другие цифры. По его словам, трехсменка "присутствует в 70 школах".

"Дмитрий Анатольевич, действительно, проблемы существуют, но благодаря Вашей поддержке, личному вмешательству мы в этом году открыли 11 школ, до конца года планируем открыть ещё две. Трёхсменка присутствует в 70 школах. Если будет поддержка и понимание, то в ближайшем будущем мы должны закрыть этот вопрос. Очень многое сделано, это видно. За последние четыре-пять лет мы открыли более 30 школ. И всё равно есть проблемы", — заявил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что эти проблемы связаны с приростом населения. "У нас прирост населения, высокая рождаемость. Мы планируем на год программы, а население возвращается, плюс рождаемость высокая, поэтому у нас в социальной политике существуют проблемы. А так мы выполняем все ваши поручения, майские указы президента. У нас практически нет проблем, и я думаю, что мы справимся, если будет поддержка", — сказал глава Чечни.

Медведев заверил, что федеральный центр окажет поддержку. "Мы обязательно поддержку окажем. Именно потому, что есть общая цель — выйти из трехсменной работы школ", — заявил премьер, слова которого, как и слова Рамзана Кадырова, приведены в сообщении на сайте правительства России.

Согласно полученным сегодня корреспондентом "Кавказского узла" данным в министерстве образования Чечни, в настоящее время в школах Чечни обучается более 267 тысяч учащихся, свыше 32 тысяч из них — первоклассники.

При этом 1 сентября представитель Минобразования заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом учебном году в Чечне заработают 11 новых школ, девять из них уже принимают учеников, а число первоклассников в этом учебном году в Чечне составило порядка 30 тысяч. Такие же данные по числу первоклассников приводились министерством и в прошлом году.

Однако 3 сентября министр образования Чечни Исмаил Байханов привел несколько иные данные по числу открываемых школ. "К началу учебного года мы открыли 11 новых школ в регионе, в том числе одну коррекционную. До конца года планируется открытие еще двух школ, на 720 мест в городе Аргун и на 120 мест в селе Беной", — заявил Байханов.

Он также сказал, что в Чечне "самая большая в стране трехсменка на сегодняшний день — 45 школ", в которых около 5 тысяч учащихся будут вынуждены заниматься в третью смену. "Кроме того, еще 60 школ находятся в зоне риска перехода в трехсменный режим обучения. Численность детей, занимающихся во вторую смену, в регионе составляет более 100 тысяч", — рассказал Исмаил Байханов, слова которого привело 3 сентября ТАСС.

Примечательно, что в апреле текущего года помощник министра образования ЧР Мовлади Усманов заявил о том, что до конца текущего года в республике будут открыты 10 новых школ, что позволит создать дополнительные 8 тысяч ученических мест. Также им было отмечено, что "в Чеченской Республике всего 478 школ, из них в 92-х обучение ведется в одну смену, в 348 — в две смены, в 38 — в три смены", сообщило 4 апреля агентство "Грозный-Информ".

Если обратиться к данным статистики, то можно увидеть, что рождаемость в Чечне действительно выросла в 2011 году по сравнению с 2010 годом (в этом году в школы пошли дети 7 лет, то есть рожденные в 2011 году), но незначительно. Так, согласно информации на сайте Федеральной службы госстатистики указано, что за январь-декабрь 2010 году в Чечне родилось 36 508 детей, в 2011-м – 37 335, прирост составил 827 человека. При этом в 2012 году, согласно тем же данным, в республике родилось 34 056 детей.