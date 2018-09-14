Жительница Москвы в горах Кавказа. Фото http://15.mchs.gov.ru/upload/site40/document_news/UzorTiNF7l-big-reduce350.jpg

14 сентября 2018, 11:55

МЧС отчиталось о поисках пропавшей в Северной Осетии туристки

Двенадцать североосетинских спасателей начали поиск пропавшей 10 сентября в горах туристки из Москвы, заявило сегодня МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", о пропаже 10 сентября жительницы Москвы во время пешего перехода через перевал в районе села Даргавс в Пригородном районе заявило 13 сентября МВД Северной Осетии.

Североосетинские спасатели присоединились к поискам без вести пропавшей на территории Северной Осетии жительницы Москвы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС России по республике.

"К работам привлечены восемь человек из североосетинского поискового спасотряда МЧС России и четыре человека от республиканской профессиональной поисково-спасательной службы", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в поисках активное участие принимают добровольцы и представители МВД России.

Примечание:

"Найдены тела пропавших в Северной Осетии альпинистов", "Масштабные поиски альпинистов в Северной Осетии не дали результата", "Родственники рассказали о поисках альпинистов в горах Северной Осетии".

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