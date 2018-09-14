МЧС отчиталось о поисках пропавшей в Северной Осетии туристки

14 сентября 2018, 11:55

Двенадцать североосетинских спасателей начали поиск пропавшей 10 сентября в горах туристки из Москвы, заявило сегодня МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", о пропаже 10 сентября жительницы Москвы во время пешего перехода через перевал в районе села Даргавс в Пригородном районе заявило 13 сентября МВД Северной Осетии.

Североосетинские спасатели присоединились к поискам без вести пропавшей на территории Северной Осетии жительницы Москвы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС России по республике.

"К работам привлечены восемь человек из североосетинского поискового спасотряда МЧС России и четыре человека от республиканской профессиональной поисково-спасательной службы", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в поисках активное участие принимают добровольцы и представители МВД России.