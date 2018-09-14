Адвокат в Калмыкии приговорена к условному сроку за аферу с имуществом тещи Батурина

14 сентября 2018, 07:03

Элистинский городской суд приговорил к четырем годам условного срока и штрафу в 500 тысяч рублей адвоката Саглару Бахникову, обвиненную в присвоении имущества тещи российского бизнесмена Виктора Батурина – Людмилы Образцовой. Осужденная вину не признает и намерена обжаловать приговор в Верховном суде Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", дело Саглары Бахниковой, бывшего адвоката бизнесмена Виктора Батурина, обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере, рассматривалось в Элистинском городском суде. Батурин заявил, что подсудимая присвоила принадлежащую его теще недвижимость в Приютненском районе и предлагала ему переоформить объекты за 50 тысяч долларов. Бахникова, в свою очередь, отметила, что все разговоры с Батуриным велись в помещении для свиданий ИК-1 Калмыкии, в присутствии "сотни свидетелей".

Согласно материалам уголовного дела, адвокат Саглара Бахникова, получив полномочия по нотариальной доверенности, в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года без согласования с потерпевшей Людмилой Образцовой сняла с учета жилой дом общей площадью 86,97 квадратного метра, расположенный на земельном участке в 541 га в 4,4 километра от поселка Песчаный Приютненского района Калмыкии, а также перенесла границы "предварительно ею арендованного земельного участка" площадью 2 га, расположенного "в пределах границ земельного участка Образцовой". В результате, по версии следствия, Бахникова "незаконно завладела правом собственности на три объекта незавершенного капитального строительства общей готовностью 84% производственно-хозяйственного назначения в виде двух овчарен и одной кошары стоимостью 6,4 млн рублей, принадлежащих Образцовой, чем причинила последней имущественный вред в особо крупном размере".

Приговор Сагларе Бахниковой Элистинский горсуд вынес 12 сентября, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Ранее в ходе прений гособвинитель просила для Бахниковой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также просила назначить штраф в размере миллиона рублей и запретить заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Представляющий интересы Образцовой адвокат Виктора Раслин поддержал гособвинителя, отметив, что во время судебного разбирательства Бахникова "пыталась переложить вину на Виктора Батурина, который не являлся собственником земельного участка и построенных на нем объектов недвижимости".

По словам Раслина, подсудимая, будучи адвокатом, использовала "полученные от Батурина сведения и документы ему во вред".

"С помощью имеющихся у нее документов, полученных от Батурина, Бахникова пыталась вести суд в заблуждение, выдавая имущество потерпевшей за имущество Батурина. При этом подсудимая, не задумываясь, раскрыла сведения, которые составляют адвокатскую тайну, в том числе сведения о личной жизни Батурина", - сказал представитель потерпевшей.

Как утверждает Саглара Бахникова, бывший ее подзащитный Виктор Батурин, отбывая наказание в ИК-1, попросил ее приобрести участок и построить овчарни и коровник, чтобы в дальнейшем вывести туда подсобное хозяйство, которое он развел в колонии. Все это "предприятие", по словам Бахниковой, обошлось ей в 3,5 миллиона рублей. Согласно расписке, отметила обвиняемая, Батурин должен был вернуть ей деньги до 30 января 2016 года. В августе 2016 года Батурин предложил вариант взаимозачета: она оформляет овчарни и кошару на его доверенное лицо, а он вместо денег отдает ей два подержанных внедорожника, рассказала Бахникова. Сделка, по ее сведениям, была оформлена 1 сентября, и уже 6 сентября она узнала, что один из автомобилей находится в спецхране УМВД по Элисте, а в отношении нее юрист Образцовой подал заявление по факту мошенничества. На следующий день Бахникова, по ее словам, подала заявление о прекращении регистрационных действий по земельному участку.

Выступая в прениях, Бахникова заявила, что оформила на себя участок по просьбе Батурина, чтобы "поставить его на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности и переоформить на Образцову или другое подставное лицо".

"Я не сомневалась, что все переданные мне указания являются правомерными указаниями подлинного собственника имущества. Так же, как и Образцова, я была номинальным владельцем овчарен и коровника, и без прямых поручений Батурина я никоим образом не осуществляла полномочий собственника. То, что Батурин был настоящим владельцем имущества, подтверждается, в частности, его запиской, адресованной жене Илоне, которой он предлагает оформить строящееся имение с культурным кластером на ее имя", - рассказала подсудимая.

Адвокат Бахниковой Геннадий Педашев напомнил суду о допросе Образцовой, который, по мнению защитника, показал, что "она является номинальным собственником имущества и не была в курсе событий, которые происходили».

"Она ничего не помнит, ничего не знает, сказала, что собиралась на этой земле строить колхоз… Я считаю, что следствие неверно определило собственника. Это стало основанием для признания Образцовой потерпевшей и привлечения к уголовной ответственности моей подзащитной", - отметил Педашев.

Он также добавил, что, на его взгляд, неверно определена и квалификация преступления.

"Даже если исходить из того, что вина была установлена, как считает обвинение, то налицо признаки самоуправства, а не мошенничества", - пояснил Педашев и вслед за своей подзащитной попросил суд оправдать ее.

В приговоре судья практически полностью согласился с доводами обвинения, однако при определении наказания ограничился четырьмя годами условного срока и штрафом в 500 тысяч рублей.

Комментируя приговор корреспонденту "Кавказского узла", Виктор Раслин сказал, что для него главное не размер наказания, а "чтобы Саглара Бахникова в дальнейшем такое не совершала". "Адвокат не должен вредить своему доверителю", - подчеркнул Раслин.

В свою очередь Бахникова заявила, что "приговор построен на предположениях". "Как только получим его на руки, мы сразу же обжалуем этот приговор в вышестоящей инстанции", - добавила осужденная.