Минкульт Дагестана дистанцировался от скандала с отменой концерта Крида

14 сентября 2018, 02:47

К концертам Крида республиканское Министерство культуры отношения не имеет, а само ведомство не знает о причинах отмены концерта, заявила пресс-секретарь Минкульта Амина Магомедова. Заявления в связи с угрозами Егору Криду и его поклонникам не поступали, сообщили "Кавказскому узлу" в МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", российский поп-исполнитель Егор Крид, запланировавший дать 9 сентября концерт в Махачкале, получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. В ночь на 9 сентября лейбл Black Star объявил об отмене концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объяснив это решение неспокойной обстановкой в регионе и опасением за безопасность зрителей. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение, на что спортсмен отреагировал очередным резким постом в Instagram. В перебранку включились известные спортсмены, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отметим, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в столице Дагестана. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Концерт Егора Крида - мероприятие частного характера, и Министерство культуры Дагестана к нему отношения не имеет, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ведомства Амина Магомедова.

«Министерство культуры не приглашало этих исполнителей. Это сделала частная концертная компания. Мы в пресс-релизе дали общую оценку происходящему», - сказала она.

11 сентября Министерство культуры Дагестана распространило релиз, в котором заявило, что в республике "обеспечиваются все необходимые условия для проведения не запрещенных законом культурно-массовых мероприятий, как с участием исполнителей и творческих коллективов республики, так и приглашенных гостей... В то же время в социальных сетях распространяются комментарии, способные оказать дестабилизирующее влияние на общественное мнение и избирательно препятствующие организации тех или иных концертов". Ведомство напомнило о предусмотренной российским законодательством ответственности за нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры (Статья 44 Конституции РФ). При этом в релизе не были названы имена исполнителей или коллективов, которые столкнулись с подобной агрессией.

"Мы не вправе судить об этих мероприятиях с точки зрения их безопасности и реальности угроз. Мы можем ручаться за концерты и мероприятия, которые проводятся под эгидой министерства культуры", - сказала пресс-секретарь ведомства Амина Магомедова.

По ее словам, частная концертная компания по своей инициативе отменила выступления Крида.

«А о том, насколько сложная ситуация была вокруг концерта Крида, мы просто не имеем информации... Министерство культуры не может знать о причинах отмены и положении с безопасностью на тех мероприятиях, к которым не имеет отношения. На концертах наших коллективов безопасность обеспечивается», - заявила Магомедова.

Никаких заявлений в связи с угрозами Егору Криду и тем, кто хочет пойти на его концерт, в МВД Дагестана не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

«Нет зарегистрированных заявлений в полицию о каких-либо угрозах», - сказал он.

При этом сотрудник пресс-службы подтвердил, что ведомство ведет проверки по факту публичных угроз проверки в адрес артистов и их зрителей.

Личности некоторых авторов угроз певцу Егору Криду уже установлены, сообщила 7 сентября пресс-служба МВД, заявив, что не допустит срыва концерта в Дагестане. "МВД по Республике Дагестан предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий. Будут пресечены любые попытки, принимаемые экстремистами к их срыву", - говорится в заявлении ведомства.

Говорить о результатах проверок представитель МВД отказался.

«В связи с публичными высказываниями в интернете МВД само инициировало проверку. Это наша постоянна, ежедневная работа. О результатах мы сообщим в пресс-релизах в ближайшее время», - сказал сотрудник пресс-службы.