14 сентября 2018, 01:39
Умер пострадавший при взрыве гранаты в Поти
Мужчина, госпитализированный после взрыва гранаты в Поти 5 сентября, скончался в больнице на восьмой день после инцидента.
Как сообщал "Кавказский узел" утром 5 сентября в Поти взорвалась граната. Один человек погиб, а трое, в том числе несовершеннолетний, попали в больницу. Один из госпитализированных после взрыва гранаты в Поти впал в кому.
Пострадавший от взрыва 29-летний молодой человек находился на аппарате искусственного дыхания, но, несмотря на оказанную ему помощь врачей, он умер в Зугдидском реферальном госпитале 13 сентября, сообщает со ссылкой на руководство медучреждения "Новости-Грузия".
"Травма оказалась несовместимой с жизнью", - цитирует директора госпиталя Сулхана Оржония "Общественный вещатель Грузии" на своем сайте.
О состоянии остальных пострадавших информации не поступало.
"Человек пострадал при пожаре на рынке в Озургети", "Бензовоз взорвался на трассе в Грузии", "Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице".
14 сентября 2018, 02:47
-
Минкульт Дагестана дистанцировался от скандала с отменой концерта Крида
К концертам Крида республиканское Министерство культуры отношения не имеет, а само ведомство не знает о причинах отмены концерта, заявила пресс-секретарь Минкульта Амина Магомедова. Заявления в связи с угрозами Егору Криду и его поклонникам не поступали, сообщили "Кавказскому узлу" в МВД по Дагестану.
14 сентября 2018, 01:39
-
Умер пострадавший при взрыве гранаты в Поти
Мужчина, госпитализированный после взрыва гранаты в Поти 5 сентября, скончался в больнице на восьмой день после инцидента.
14 сентября 2018, 00:42
-
Предполагаемый боевик убит в Дагестане
В Хасавюртовском районе убит открывший по силовикам огонь мужчина, сообщили источники в правоохранительных органах.
13 сентября 2018, 23:56
-
Парламент Армении занялся расследованием прослушки чиновников
Большинство депутатов парламента Армении проголосовали за создание комиссии по расследованию прослушки телефонного разговора директора Службы нацбезопасности с главой Специальной следственной службы. Парламент не имеет права обсуждать вопрос, которым занимается следствие, возразили депутаты "Елк" и "Блока Царукяна".
13 сентября 2018, 23:31
-
Суд по делу Иритова согласился изучить видеозапись драки
Замначальника центра "Э" заявил суду, что не представился, когда пришел в дом лидера общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова, чтобы вручить ему предупреждение. Сам Аслан Иритов заявил, что не видел потерпевшего в своем дворе. После этого суд решил изучить видеозаписи инцидента.
-
07 сентября 2018, 16:0733
МВД Дагестана назвало авторов угроз Криду экстремистами
-
14 сентября 2018, 01:39
Умер пострадавший при взрыве гранаты в Поти
-
14 сентября 2018, 00:42
Предполагаемый боевик убит в Дагестане
-
13 сентября 2018, 23:19
Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили
-
13 сентября 2018, 22:02
Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии
-
13 сентября 2018, 21:58
Монахиня объявила голодовку в поддержку Саралидзе в Тбилиси
-
13 сентября 2018, 21:50
Трое задержанных в Краснодаре активистов вышли на свободу
-
13 сентября 2018, 21:05
Орлов оштрафован за пикет в защиту Титиева
-
13 сентября 2018, 20:07
Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
13 сентября 2018, 14:48
BERG...man TbilisiДесятки граждан Грузии вновь депортировали из Германии. Есть ли связь с недавним визитом Меркель- в Тбилиси? 53
-
12 сентября 2018, 15:51
Ветер с АпшеронаФейкометство на разные дистанции 45
-
12 сентября 2018, 12:03
BERG...man TbilisiКто угрожает Грузии чеченской диаспорой? Власть должна прекратить клоунаду провокаторов у парламента! 15
-
12 сентября 2018, 11:07
BERG...man TbilisiПромышленное производство марихуаны в Грузии? Если лоббист - Мечта, я на стороне оппозиции и их аргументов! 20
-
12 сентября 2018, 10:28
BERG...man TbilisiВладимир Путин: мы знаем, кто это, надеюсь, они сами появятся и все расскажут 20
-
28 августа 2018, 11:503
Тумсо Абдурахманов
-
31 июля 2018, 21:131
Джемаль Орхан Гейдарович
-
20 июля 2018, 09:403
Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили)
-
12 сентября 2018, 21:59В Чечне к крупным срокам заключения приговорены 14 жителей Курчалоевского района
-
12 сентября 2018, 14:45Ученые АРИГИ о необходимости выработки единого стандарта похорон для адыгов
-
10 сентября 2018, 20:59В селе Адильотар провели выборы сегодня, 10го сентября
-
08 сентября 2018, 13:45В Адыгее были убиты два кабардинца
-
07 сентября 2018, 16:42Садоводческое товарищество в Сочи 5 суток без света
-
25 июня 2018, 11:46
Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси
-
10 октября 2017, 15:091
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в июле 2017 года по данным Кавказского узла
-
14 июня 2018, 13:208
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
07 июня 2018, 20:0671
Женское обрезание на Кавказе
-
13 сентября 2018, 23:19
Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили
-
13 сентября 2018, 21:58
Монахиня объявила голодовку в поддержку Саралидзе в Тбилиси