Умер пострадавший при взрыве гранаты в Поти

14 сентября 2018, 01:39

Мужчина, госпитализированный после взрыва гранаты в Поти 5 сентября, скончался в больнице на восьмой день после инцидента.

Как сообщал "Кавказский узел" утром 5 сентября в Поти взорвалась граната. Один человек погиб, а трое, в том числе несовершеннолетний, попали в больницу. Один из госпитализированных после взрыва гранаты в Поти впал в кому.

Пострадавший от взрыва 29-летний молодой человек находился на аппарате искусственного дыхания, но, несмотря на оказанную ему помощь врачей, он умер в Зугдидском реферальном госпитале 13 сентября, сообщает со ссылкой на руководство медучреждения "Новости-Грузия".

"Травма оказалась несовместимой с жизнью", - цитирует директора госпиталя Сулхана Оржония "Общественный вещатель Грузии" на своем сайте.

О состоянии остальных пострадавших информации не поступало.