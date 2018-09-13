13 сентября 2018, 21:58

Монахиня объявила голодовку в поддержку Саралидзе в Тбилиси

Присоединившись к голодовке организатора акции "Не убивай", сестра Тамар объявила о солидарности с протестующими у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября отец убитого в Тбилиси школьника Заза Саралидзе объявил голодовку около здания парламента Грузии. Вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" он требует отставки правительства.

Сегодня в Тбилиси на акции, организованной Зазой Саралидзе и отцом убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили, объявила голодовку монахиня.

Сестра Тамар пояснила, что церковь не приветствует подобные формы протеста и считает их грехом. Однако, отметила монахиня, она таким образом объявляет о солидарности с отцами убитых. Сестра Тамар призвала священнослужителей присоединиться к акции протеста, говорится в сообщении на грузинском языке на сайте «Интерперссньюс», которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. Протестующие заявили, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, и акции были приостановлены. Однако 10 сентября протесты возобновились, поскольку Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии.

Примечание:

"Отец убитого в Грузии школьника возобновил голодовку", "Протестующие в Грузии пригрозили мобилизовать чеченскую диаспору", "Участники акции "Не убивай" потребовали отставки правительства Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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