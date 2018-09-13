Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии

13 сентября 2018, 22:02

По подозрению в нападении на отделение Сбербанка в центре Сухума задержаны несколько человек, сообщило МВД Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 10 сентября три человека в масках и с автоматами напали на отделение Сбербанка Абхазии, расположенное в центре Сухума, похитив около 200 тысяч рублей, инцидент обошелся без пострадавших.

"Задержаны ряд лиц, в отношении которых в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых в ближайшее время будет предоставлена детальная информация», - сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД республики.

По его данным, автомобиль, на котором скрылись грабители, сотрудники милиции обнаружили в Сухумском районе. Грабители похитили 205 тысяч рублей, за разбойное нападение на отделение Сбербанка возбуждено уголовное дело, уточнил сотрудник пресс-службы.