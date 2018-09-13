13 сентября 2018, 22:02

Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии

По подозрению в нападении на отделение Сбербанка в центре Сухума задержаны несколько человек, сообщило МВД Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 10 сентября три человека в масках и с автоматами напали на отделение Сбербанка Абхазии, расположенное в центре Сухума, похитив около 200 тысяч рублей, инцидент обошелся без пострадавших.

"Задержаны ряд лиц, в отношении которых в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых в ближайшее время будет предоставлена детальная информация», - сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД республики.

По его данным, автомобиль, на котором скрылись грабители, сотрудники милиции обнаружили в Сухумском районе. Грабители похитили 205 тысяч рублей, за разбойное нападение на отделение Сбербанка возбуждено уголовное дело, уточнил сотрудник пресс-службы.

Примечание:

"Грузия передала Армении подозреваемого в ограблении банка", "Умер второй раненый при ограблении банка в Ереване", "В деле об ограблении "Россельхозбанка" в Ингушетии появился новый подозреваемый".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 сентября 2018, 23:56

  • Парламент Армении занялся расследованием прослушки чиновников

    Большинство депутатов парламента Армении проголосовали за создание комиссии по расследованию прослушки телефонного разговора директора Службы нацбезопасности с главой Специальной следственной службы. Парламент не имеет права обсуждать вопрос, которым занимается следствие, возразили депутаты "Елк" и "Блока Царукяна".

13 сентября 2018, 23:31

  • Суд по делу Иритова согласился изучить видеозапись драки

    Замначальника центра "Э" заявил суду, что не представился, когда пришел в дом лидера общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова, чтобы вручить ему предупреждение. Сам Аслан Иритов заявил, что не видел потерпевшего в своем дворе. После этого суд решил изучить видеозаписи инцидента.

13 сентября 2018, 23:19

  • Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили

    Южноосетинские правоохранители Давид Гурциев и Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. В случае их поимки Грузия будет добиваться экстрадиции силовиков в страну, заявило МВД республики.

13 сентября 2018, 23:07

13 сентября 2018, 22:02

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости