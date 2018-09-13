13 сентября 2018, 22:02
Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии
По подозрению в нападении на отделение Сбербанка в центре Сухума задержаны несколько человек, сообщило МВД Абхазии.
Как информировал "Кавказский узел", 10 сентября три человека в масках и с автоматами напали на отделение Сбербанка Абхазии, расположенное в центре Сухума, похитив около 200 тысяч рублей, инцидент обошелся без пострадавших.
"Задержаны ряд лиц, в отношении которых в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых в ближайшее время будет предоставлена детальная информация», - сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД республики.
По его данным, автомобиль, на котором скрылись грабители, сотрудники милиции обнаружили в Сухумском районе. Грабители похитили 205 тысяч рублей, за разбойное нападение на отделение Сбербанка возбуждено уголовное дело, уточнил сотрудник пресс-службы.
"Грузия передала Армении подозреваемого в ограблении банка", "Умер второй раненый при ограблении банка в Ереване", "В деле об ограблении "Россельхозбанка" в Ингушетии появился новый подозреваемый".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
13 сентября 2018, 23:56
-
Парламент Армении занялся расследованием прослушки чиновников
Большинство депутатов парламента Армении проголосовали за создание комиссии по расследованию прослушки телефонного разговора директора Службы нацбезопасности с главой Специальной следственной службы. Парламент не имеет права обсуждать вопрос, которым занимается следствие, возразили депутаты "Елк" и "Блока Царукяна".
13 сентября 2018, 23:31
-
Суд по делу Иритова согласился изучить видеозапись драки
Замначальника центра "Э" заявил суду, что не представился, когда пришел в дом лидера общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова, чтобы вручить ему предупреждение. Сам Аслан Иритов заявил, что не видел потерпевшего в своем дворе. После этого суд решил изучить видеозаписи инцидента.
13 сентября 2018, 23:19
-
Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили
Южноосетинские правоохранители Давид Гурциев и Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. В случае их поимки Грузия будет добиваться экстрадиции силовиков в страну, заявило МВД республики.
13 сентября 2018, 23:07
-
Защита Титиева назвала показания ключевого свидетеля абсурдными
Свидетель Умар Басханов заявил сегодня в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД.
13 сентября 2018, 22:02
-
Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии
По подозрению в нападении на отделение Сбербанка в центре Сухума задержаны несколько человек, сообщило МВД Абхазии.
-
07 сентября 2018, 16:0733
МВД Дагестана назвало авторов угроз Криду экстремистами
-
13 сентября 2018, 23:19
Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили
-
13 сентября 2018, 22:02
Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка Абхазии
-
13 сентября 2018, 21:58
Монахиня объявила голодовку в поддержку Саралидзе в Тбилиси
-
13 сентября 2018, 21:50
Трое задержанных в Краснодаре активистов вышли на свободу
-
13 сентября 2018, 21:05
Орлов оштрафован за пикет в защиту Титиева
-
13 сентября 2018, 20:07
Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии
-
13 сентября 2018, 19:506
Чиновницы в Кабардино-Балкарии получили сроки по делу о взятках на ЕГЭ
-
13 сентября 2018, 19:431
Бизнесмен осужден за гибель вахтовиков под Темрюком
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 августа 2014, 16:39Общественно-политический договор с кандидатами в президенты Республики Абхазия
-
29 мая 2014, 15:39Заявление Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия
-
07 сентября 2018, 16:03
BERG...man TbilisiПремьер-министр Бахтадзе заявил о гум.катастрофе и оттоке населения из Абхазии и ЮО. А как же Грузия? 68
-
27 августа 2018, 08:57
BERG...man TbilisiСурков против Путина? Как иначе понять смысл фразы: только у ЮО хватило смелости признать ДЛНР? 78
-
24 августа 2018, 17:24
BERG...man TbilisiМеркель: в контексте Абхазии и Южной Осетии мы не можем говорить о скором членстве Грузии в НАТО 57
-
24 августа 2018, 14:48
BERG...man TbilisiПутин сегодня встречается с лидерами Абхазии и ЮО 24
-
22 августа 2018, 17:41
BERG...man TbilisiГрузия вновь подала иск в Страсбург против России. "Меня терзают смутные сомнения" - дежавю.. 21
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
13 февраля 2018, 10:5216
Саакашвили Михаил Николозович
-
14 марта 2017, 10:39
Лакербая Леонид Иванович
-
12 сентября 2018, 21:59В Чечне к крупным срокам заключения приговорены 14 жителей Курчалоевского района
-
12 сентября 2018, 14:45Ученые АРИГИ о необходимости выработки единого стандарта похорон для адыгов
-
10 сентября 2018, 20:59В селе Адильотар провели выборы сегодня, 10го сентября
-
08 сентября 2018, 13:45В Адыгее были убиты два кабардинца
-
07 сентября 2018, 16:42Садоводческое товарищество в Сочи 5 суток без света
-
01 января 2015, 03:416
Наталья Зубаревич: Если на Кавказе будет больше стрельбы, то трансферты вырастут
-
14 ноября 2014, 11:352
Рауль Хаджимба — о новом договоре с Россией, "смотрящих" и людях второго сорта
-
17 октября 2017, 13:09
Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции
-
07 октября 2017, 03:22
Навальный: кавказское измерение
-
13 сентября 2018, 23:19
Интерпол объявил в розыск обвиняемых в пытках Татунашвили
-
11 сентября 2018, 19:41
Участник ДТП с премьером Абхазии арестован на два месяца