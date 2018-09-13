Трое задержанных в Краснодаре активистов вышли на свободу 

13 сентября 2018, 21:50

Журналист Александр Савельев, а также волонтер краснодарского штаба Навального Никита Шевченко и бывший его координатор Мирослав Валькович отпущены после задержания накануне несогласованного шествия противников пенсионной реформы. Активисты пожаловались на то, что суд проигнорировал их доводы о непричастности к акции.

Как сообщал "Кавказский узел", десятки человек были задержаны 9 сентября в Краснодаре в связи с несогласованным шествием против пенсионной реформы. Жители Краснодара сообщили, что в числе задержанных на акции оказались случайные прохожие, которые не участвовали в ней. За несколько дней до шествия, с 5 по 7 сентября, в Краснодаре были задержаны не менее одиннадцати сторонников Навального. Среди них оказался журналист Александр Савельев, волонтер штаба Никита Шевченко и бывший координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович. Активисты получили от пяти до десяти суток административного ареста. Арестованные на 10 суток активист Алексей Мандригеля и сотрудница краснодарского штаба Навального Вера Холодная в знак протеста объявили голодовку.

Проект пенсионной реформы, который предложило правительство России, предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Чтобы смягчить последствия реформы, власти Кубани пообещали сохранить региональные льготы для людей предпенсионного возраста.

Савельев, задержанный рано утром 6 сентября, вышел сегодня из изолятора временного содержания в Краснодаре.

"Мне предъявили мелкое хулиганство. Якобы я матерился на улице, размахивал руками, при этом свидетелями выступали сотрудники патрульно-постовой службы, которые меня задерживали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Савельев.

Он отметил, что не является сотрудником штаба Навального и планировал сделать журналистский материал о митинге против повышения пенсионного возраста.

"Я показывал полицейским свое редакционное удостоверение, на суде заявлял, что являюсь журналистом, но меня никто не услышал", - заявил Савельев.

Условия содержания были приемлемыми, отметил он. "Первые дни меня содержали с наркоманами, потом арестовали Мирослава Вальковича и нас поселили вместе", - сказал Савельев.

Он также рассказал, что задержанных в изоляторе посетили представители общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края. "Мы пожаловались на освещение в камере, очень тусклое было... освещение заменили, кипяток приносили по первому требованию", - рассказал Савельев.

По его словам, он обжалует свой арест и обратится в Европейский суд по правам человека.

Мирослав Валькович рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что покинул пост в апреле 2018 года и не причастен к организации марша против повышения пенсионного возраста.

"Меня задержали в зоомагазине, который я недавно открыл. И обвинили в организации несанкционированного митинга, к которому я не имею отношения", - рассказал Валькович. Он отметил, что эти доводы не учли ни сотрудники полиции, которые его задерживали, ни суд.

Активист Никита Шевченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что два месяца назад прекратил сотрудничество со штабом Навального и к организации митинга против повышения пенсионного возраста также не имел никакого отношения. По его словам, его арестовали за неисполнение законных требований сотрудников полиции и назначили семь суток административного ареста. В суде не приняли во внимание его слова о том, что он не сотрудничает со штабом Навального, сказал Шевченко.

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