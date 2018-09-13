Бизнесмен осужден за гибель вахтовиков под Темрюком

13 сентября 2018, 19:43

Краснодарский краевой суд приговорил к семи годам и восьми месяцам колонии владельца вахтового автобуса, при падении которого в Керченский пролив погиб 21 человек.

Как писал "Кавказский узел", водитель и владелец упавшего в море автобуса были арестованы в августе 2017 года. В апреле суд приговорил водителя Карапета Микаеляна к 4,5 года колонии. Дело индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе было передано в суд 24 мая.

Вахтовый автобус с рабочими "Таманьнефтегаза", которые занимались строительством торгового морского порта, упал в Керченский пролив 25 августа 2017 года. Погиб 21 человек.

Краевой суд рассмотрел сегодня апелляцию на приговор суда первой инстанции и назначил Вечерадзе семь лет и восемь месяцев колонии общего режима. Ранее, в июле, Темрюкский районный суд назначал Вечерадзе восемь лет колонии, сообщил "Интерфакс".

Согласно приговору, сужденный умышленно нарушил нормы безопасности, что и привело к аварии и гибели людей. "Он выпустил на линию автобус под управлением водителя Карапета Микаеляна, не имеющего опыта управления этим транспортным средством, без проведения обязательных ежедневных технических осмотров автобуса, обучения и проверки знаний водителя, его стажировки, медицинского осмотра и даже не провел надлежащего предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режимах следования транспортного средства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно приговора.