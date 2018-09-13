Погорельцы из Мокока назвали полученные компенсации недостаточными

13 сентября 2018, 19:02

Верховный суд Дагестана постановил пересмотреть решение о расширении списка погорельцев из села Мокок, имеющих право на компенсации. Жители села, уже получившие деньги, заявили, что этого недостаточно для восстановления сгоревших домов.

"Кавказский узел" писал, что 21 августа 2016 года в результате пожара в Мококе остались без жилья сотни человек. 14 ноября 2017 года односельчане погорельцев поддержали их на сходе, и через два дня МВД Дагестана пообещало выплатить компенсации. Погорельцы заявили, что от пожара пострадали 640 человек, однако правительство республики пообещало выплатить компенсации только 107 из них.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана, выделяется 77 188 тысяч рублей, каждый из 107 погорельцев получит от 500 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Погорельцы добиваются компенсаций через суд

Деньги для пострадавших перечислены на их банковские счета, сообщил уполномоченный администрации Цунтинского района по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Магомед Магомедов. По словам представителя администрации, некоторые погорельцы переехали на равнину, в другие села или города. Никаких ограничений по применению выделенных им средств нет, они могут построить или приобрести жилье, где хотят", - отметил Магомедов.

При этом он затруднился назвать число людей, которым отказали в выплате компенсаций. "Когда утверждали списки, МВД проверяло наличие регистрации в селе, по этой причине многие не попали. Они обратились в суд. Было решение районного суда о включении их в список, но Верховный суд Дагестана отменил его, и назначил новое рассмотрение дел. Когда состоится рассмотрение, мне неизвестно", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Мокока пожаловался на распределение компенсаций

По словам местных жителей, порядка 30 семей уже построили заново свои дома, еще семь-восемь домов почти завершены. В сентябре в высокогорном селе уже прохладно, что усложняет работы по внутренней отделке домов.

"У меня большая семья. Но в список, утвержденный для получения выплат, включены только я, сын и дочь. Жена и трое детей в нем отсутствуют. Сейчас факт их проживания мы пытаемся доказать в суде. Почему их не оказалось в паспортной базе, мне интересно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Абас Магомедов.

Семья Магомедовых после пожара временно переехала в соседнее село. "К нам приезжал уже бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, обещал построить новые дома. Но я этим громким словам не поверил. Уже в феврале 2017 года начал строить дом. Очистил площадку, залил фундамент. Потратил все имевшиеся сбережения. У меня было небольшое хозяйство – три коровы и шесть бычков. Пришлось продать бычков, чтобы закупить строительный материал. Залез в долги. Много денег ушло на доставку материала в село. На один рейс «КамАЗа» из Махачкалы уходит 20 тысяч рублей, это не считая стоимости стройматериала. А таких рейсов нужно было около 10", - рассказал Абас Магомедов.

По его словам, только на каркас первого этажа ушло порядка 700 тысяч рублей. "После того, как в республике сменился руководитель, мы пытались обратить внимание нового врио главы Дагестана Владимира Васильева к нашей проблеме. Нам оказывали помощь различные волонтеры, добровольцы из разных уголков страны. Но государство нам не хотело помогать. Они один раз выдали на семью 25 тысяч рублей, и все", - отметил погорелец.

Он подтвердил, что получил компенсацию, обещанную правительством. "Я деньги получил. 300 тысяч рублей за утерянное имущество и еще 800 тысяч на жилье. Если бы при подсчете размера компенсаций учли бы всех членов моей семьи, то этой суммы бы хватило. А так у меня еще остался долг в 500 тысяч рублей, и дом еще не полностью достроен. Часть полученных денег пошла на крышу. Я сам безработный. Сын уехал на заработки в Волгоград. Я, наверное, скоро тоже поеду, в Краснодар", - сообщил Абас Магомедов.

По его словам, в селе есть многодетные семьи, которые получили лишь по 600 тысяч рублей, а некоторые семьи, лишившиеся жилья, до сих пор ничего не получили. "Люди хотят вернуться в родное село и восстановить свои дома. Но на эти выделенные деньги не построишься. Поэтому пока выручаем друг друга. Я предложил своим родственникам пожить какое-то время в моем доме. Они должны скоро приехать и, наверное, перезимуют у меня. Потом решат, как дальше быть", - добавил Магомедов.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана, сумма компенсаций определена в соответствии с правилами выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда по чрезвычайным ситуациям. Компенсации для одиноких людей покрывают стоимость жилья площадью 33 квадратных метра, семьям из двух человек полагается 42 квадратных метра, а каждому члену семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров. "При расчете компенсации применена стоимость одного квадратного метра жилья в Цунтинском районе на третий квартал 2016 года, которая составляет 15233 рубля", - сказал представитель МЧС.

В министерстве строительства и ЖКХ Дагестана на просьбу корреспондента "Кавказского узла" прокомментировать ситуацию с распределением средств пострадавшим жителям села Мокок не ответили. На сайте Верховного суда Дагестана по состоянию на 19:00 мск нет информации относительно решения по искам погорельцев.