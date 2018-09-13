13 сентября 2018, 19:50

Чиновницы в Кабардино-Балкарии получили сроки по делу о взятках на ЕГЭ

Суд приговорил к длительным срокам бывших главу центра Единого госэкзамена и сотрудницу министерства образования Кабардино-Балкарии, сообщила сегодня прокуратура. 

Как писал "Кавказский узел", по подозрению в фальсификации результатов Единого госэкзамена с июня 2013 года по июнь 2015 года были задержаны четверо сотрудников министерства образования и науки Кабардино-Балкарии, в том числе и руководитель центра ЕГЭ республики Фатима Сижажева. Все они обвинялись во взяточничестве

Приговор бывшим чиновницам еще не вступил в силу, так как их защита обжаловала его. В свою очередь, прокуратура Нальчика сочла приговор суда законным и обоснованным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры, которая не назвала дату суда.  

По версии следствия, обвиняемые в мае 2013 года получали от родственников выпускников взятки в сумме от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за получение необходимых баллов. Общая сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей. Следствие считало, что Сижажева руководила группой, в которую вошли сотрудники Минобрнауки Кабардино-Балкарии Эдуард Самогов, Зарема Гашаева и Оксана Шорманова.

Бывшая руководитель центра ЕГЭ приговорена к 8,5 годам лишения свободы, бывшая сотрудница министерства образования и науки КБР - к 8 годам заключения, сообщила сегодня старший помощник прокурора Нальчика Фатима Крымшокалова, не уточнив имя второй осужденной. Обе бывшие чиновницы будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщил "Интерфакс-Юг". 

По словам Крымшокаловой, по делу также была осуждена бывший бухгалтер центра ЕГЭ. Суд приговорил женщину к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, однако она "была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности", сказала представитель прокуратуры, не уточнив даты решения суда и имя осужденной.

Также помощник прокурора Нальчика напомнила, что приговоренный в июле 2015 года к шести с половиной годам условного лишения свободы завхоз центра ЕГЭ Эдуард Самогов "заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве и изобличил виновных".

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей.

По состоянию на 19.40 на сайта прокуратуры и министерства образования и науки Кабардино-Балкарии нет информации о приговоре по делу о фальсификациях в ходе ЕГЭ. 

Примечание:

"Девять нарушителей удалены с ЕГЭ по математике в Кабардино-Балкарии", "Руководитель Центра ЕГЭ в Кабардино-Балкарии подозревается в "покушении на взятку", "В Кабардино-Балкарии выявлены нарушения при проведении ЕГЭ". 

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