Родные осужденных за терроризм обвинили власти Чечни в нарушении обещаний

13 сентября 2018, 16:38

Члены семей 14 жителей Курчалоевского района Чечни поверили обещаниям силовиков и не придавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, сообщили "Кавказскому узлу" родственники осужденных.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Распространенные посредством WhatsApp видеозаписи, сделанные у суда, вызвали обсуждение в республике. На видео родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами: женщины плачут, а мужчины бегут за выезжающим с территории суда автозаком, стуча по его кузову.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района Чечни поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". "В течение примерно полутора лет, пока шло следствие, родственники ни разу не смогли получить свидание с осужденными", - говорится в сообщении. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, где содержались молодые люди до вынесения приговора, и были ли они помещены в СИЗО.

Члены семей осужденных не обращались к правозащитникам и не распространяли информацию о деле, поверив представителям местных властей и силовикам.

«После задержаний нас уверяли, что все будет нормально, что накажут только тех, кто собирался создавать группу боевиков. Виновным тогда называли Махму Мускиева, что с ним стало, никто не знает. Его семью потом изгнали из села. Остальных обещали наказать условно или дать небольшие сроки, [поставили условие], чтобы никто не распространял [информацию] и никуда не обращался. А сейчас им дали по девять с половиной, по десять лет. Нас просто обманули», - сообщил близкий родственник одного из осужденных жителей Цоци-Юрта Хамзат корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

«Их обвинили в терроризме и осудили на большие тюремные сроки, хотя прежде говорили, что никакого сурового наказания не будет. Власть совершила подлость в отношении их семей. Мы до последнего надеялись, что все обойдется», - заявила жительница Курчалоевского района корреспонденту "Кавказского узла".

Сведения "Кавказского узла" о приговоре подтвердило сегодня издание "Кавказ.Реалии". Родные осужденных с негодованием встретили приговор, поскольку им ранее были даны обещания, что молодые люди получат символические сроки, утверждается в публикации.

Приговор 14 молодым людям из Курчалоевского района был вынесен 11 сентября, осужденные были задержаны в январе 2017 года после боестолкновения в Цоци-Юрте, уточнил сотрудник одной из республиканских НПО Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

10 января 2017 года Рамзан Кадыров заявил о задержании в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района молодых людей, которые "готовили серию резонансных тяжких преступлений". 11 января в селе произошло боестолкновение и в республике была развернута масштабная спецоперация, были убиты по меньшей мере четыре предполагаемых боевика и двое бойцов Росгвардии. За этой спецоперацией последовали массовые задержания в Цоци-Юрте и других селах Курчалоевского района: Гелдаган, Курчалой, Майртуп и Бачи-Юрт. Также сообщалось о задержаниях в селе Герменчук Шалинского района и в Аргуне.

«Согласно нашим данным, в Курчалоевском районе тогда были задержаны 17 человек, это не считая задержанных в Шали и Аргуне. Суд над ними прошел в Шали. 14 человек приговорены к лишению свободы сроками от 9 с половиной до 10 лет», - рассказал активист.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни воздержались комментариев в связи с приговорам жителям Курчалоевского района. Осужденные 11 сентября молодые люди подозревались в терроризме и экстремизме, подтвердил сотрудник одной из силовых структур корреспонденту "Кавказского узла".

Фамилии некоторых осужденных совпадают с данными списков "Новой газеты"

На одном из видеороликов, поступившем "Кавказскому узлу", мужчина у суда зачитывает некоторые фамилии осужденных без имен. «… Шовхалову сказали девять с половиной, Юсупову - десять, Эдельханов - десять, Джабихаджиев – девять и восемь, Асуханов – девять и восемь, Абуев – десять, Давлетукаев - девять и шесть», - говорит мужчина на видео. Одна из женщин называет фамилию "Алиев", в ответ мужчина говорит, что «у других девять и шесть, девять и восемь».

Некоторые фамилии - Абуев, Джабхаджиев, Шовхалов, Юсупов - были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета".

В июле 2017 года издание опубликовала список из 27 человек, задержанных в декабре 2016 года и январе 2017 года. По данным издания, все они были убиты в ночь на 26 января 2017 года. Некоторые имена из списка убитых - Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Мохма Мускиев, Исмаил Солтахмадов, Шамхан Юсупов - значились до этого в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте. При этом человек с фамилией Юсупов упоминается на видео, снятом у суда.

Однако "Кавказский узел" не может утверждать что некоторые из приговоренных к длительным срокам действительно являются фигурантами списков "Новой газеты"