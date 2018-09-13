Силовик в Карачаево-Черкесии объявлен в розыск по делу о пытках

13 сентября 2018, 15:33

Высокопоставленный сотрудник отдела центра "Э" по СКФО объявлен в розыск после заявления жителя Карачаево-Черкесии, о пытках, сообщил сегодня республиканский следком.

Как писал "Кавказский узел", 38-летний житель Карачаево-Черкесии в конце августа заявил о пытках. Мужчина сообщил, что сотрудники центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по СКФО пытали его после отказа сотрудничать с силовиками. Судмедэксперты обнаружили на его теле травмы и повреждения, предположительно причиненные воздействием электротока.

Замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело в отношении было возбуждено по заявлению 38-летнего жителя Карачаево-Черкесии, который назвал имя замначальника отдела в числе сотрудников, применивших к нему пытки. По словам мужчины, силовики склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний, а после отказа "стали его пытать, в том числе и электрическим током", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

В ходе расследования дела следователи попытались разыскать замначальника отдела центра "Э" по СКФО, однако установить местонахождение подозреваемого не удалось. "У следствия появились основания полагать, что сотрудник полиции умышленно скрывается", - говорится в сообщении следствия.

На сайте главного управления МВД по СКФО по состоянию на 15.33 мск 13 сентября нет информации об уголовном преследовании сотрудника центра "Э". Комментариями подозреваемого или его адвокатов в связи с заявлением следствия и объявлением в розыск "Кавказский узел" пока не располагает.