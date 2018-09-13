Ингушские активисты упрекнули власти в замалчивании проблемы на границе с Чечней

13 сентября 2018, 13:50

Юнус-Беку Евкурову следует активно реагировать на строительные работы на границе с Чечней, сообщил глава совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев. На проблему должны отреагировать федеральные власти, считает зампред организации "Опора Ингушетии" Муса Мальсагов.

"Кавказский узел" писал, что в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. После своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября Юнус-Бек Евкуров прокомментировал этот вопрос, заявив, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля".

Федеральные власти должны отреагировать на происходящее в Сунженском районе Ингушетии, поскольку все попытки ингушских активистов обратить внимание властей республики на проблему "не привели к адекватной реакции" республиканского руководства, заявил зампред общественной организации "Опора Ингушетии" Муса Мальсагов.

«В одном из своих посланий парламенту президент России Владимир Путин говорил, что в России [существует множество внутренних территориальных споров], и если попытаться решить один из них, то это потянет за собой череду конфликтов и чревато развалом России. Но теперь федеральная власть молчит, хотя данная ситуация может привести к кровопролитию», - сказал Мальсагов корреспонденту "Кавказского узла".

Строительство дороги к горным селам Ингушетии может стать поводом для самозахвата части земель Сунженского района республики выходцами из Чечни, считают в ингушской общественной организации «Опора Ингушетии». На территориях Чечни и Ингушетии, где сейчас ведутся работы, ранее проживал субэтнос орстхой, чьи представители ныне живут по обе стороны от административной границы республик, пояснил Муса Мальсагов.

«Руководство республики заявило, что никакой проблемы нет, что у них контакт с руководством Чечни. Представители орстхой частично живут в Чечне, частично в Ингушетии, в Ингушетии их больше. У них есть родовые села Мережди и Цечой-ахк - там сейчас никто не живет, это глубоко в лесу в предгорье, туда есть грунтовая дорога со стороны Ингушетии. Представители этой этнической группы, живущие в Чечне, считают, что они имеют право посещать эти места. Официально это преподносится так, что по их просьбе начали прокладывать эту дорогу. Но идет она по территории Ингушетии, на кадастровой карте она закреплена за Ингушетией», - сказал Мальсагов.

10 сентября на YouTube было опубликовано видео "Цечой и Мержой из Катыр-Юрта и Кулары о ситуации по границе между Чечней и Ингушетией". Согласно описанию к видео, представители тейпов Цечой и Мержой (оба входят в тукхум орстхой - прим. "Кавказского узла") организовали 9 сентября встречу для обсуждения обострившегося спора о границе Чечни и Ингушетии. Выступающие на видео заявляют, что не следует мешать строительству дороги и представлять эти работы как конфликт на границе, поскольку дорогой могут пользоваться жители обеих республик, перевел их слова с ингушского корреспондент "Кавказского узла".

По словам активиста, после победы царской армии над имамом Шамилем жители этих сел, относящиеся к орстхоевцам были выселены в нынешний Малгобекский район, а часть ушла в Турцию.

«В этих селах были размещены казачьи станицы. В 1921 году, когда создавалась Горская республика, эта территория считалась Сунженским казачьим округом, который вошел в состав Горской республики наряду с Чеченской, Кабардино-Балкарской, Осетинской, Дагестанской, Ингушской областями. Затем области начали выходить из состава Горской республики, Чеченская область выделилась, и ее западная граница проходила в районе Урус-Мартана. После этого Сталин поставил цель ликвидировать Ингушскую область в несколько этапов. Сначала присоединили к Чечне Сунженский казачий округ, те земли, которые сейчас являются спорными. Это произошло в 1929 году, а в 1934 году была ликвидирована Ингушская Республика, присоединена к Чеченской и образована Чечено-Ингушская Автономная область, а затем и республика. В 1992 году, когда Чечня объявила независимость, ингуши заявили, что остаются в составе России, получили право создать свою республику и эта территория осталась за Ингушетией», - рассказал Мальсагов.

Вопрос принадлежности этой территории возник в связи с тем, что с 1929 по 1934 год она входила в состав Чеченской области, указал Мальсагов. «Это клубок проблем, начавшихся в 1929 году, продолжившихся в 1944 (депортация чеченцев и ингушей - прим. "Кавказского узла") и 1957 (восстановление ЧИАССР в новых границах и возвращение депортированных в Чечню и Ингушетию - прим. "Кавказского узла") годах. Сейчас это узел земельных проблем, тянущих за собой одна другую. Ни одну из них нельзя решить в отрыве от других», - подчеркнул Мальсагов.

Сунженский район Ингушетии остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и Чечней должна быть определена административная граница, заявил в марте 2013 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в телевизионном обращении к жителям региона. Это заявление прозвучало после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал включить в состав Сунженского района Чечни ингушский населенный пункт Аршты.

Выступая перед депутатами парламента Ингушетии в качестве кандидата на пост главы республики, Юнус-Бек Евкуров ответил на вопрос депутата Бейала Евлоева о ситуации в Сунженском районе. Он сослался на проведение в этой зоне КТО силами федеральной вооруженной группировки сил, расположенной на Северном Кавказе.

«Вся ситуация под контролем. Нет никаких провокаций. То, что на границе Ингушетии с Чеченской Республикой проводится КТО по линии командования УГВС, - это прерогатива федерального центра, не более того. Мы ситуацией владеем, обстановкой владеем. В ближайшее время по этому поводу будем разбираться и разговаривать», - процитировал слова Евкурова 9 сентября ТАСС.

Активисты в Ингушетии уверены, что вопрос о строительстве дороги напрямую связан с обострением территориальных разногласий. «Вопрос реанимировали в канун выборов главы Ингушетии. Больше всего общество недовольно тем, что региональная власть делает вид, что ничего не происходит. Также вызывает вопросы и позиция федеральной власти, которая в 2009 году остановила работу двухсторонней комиссии, которая должна была определить границы. Тогда они это запретили и сегодня молчат и не реагируют, потому это чревато большими проблемами. Никто не выступает против прокладки дороги, выступают против установления постов представителей силовых структур Чечни на территории Ингушетии», - заключил Мальсагов.

Нынешние границы Ингушетии и Чечни были утверждены президентами Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Чеченский Парламент внес в Конституцию республики изменения о том, что часть территории Сунженского района Ингушетии является территорией Чеченской Республики. Эти изменения были внесены в 2013 году. В конце января 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон , в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал " Территориальные споры между Ингушетией и Чечней ".

Отсутствие внятной реакции со стороны ингушских властей накаляет обстановку, отметил председатель совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев.

«Ситуация сложная, а нагнетает ее местная власть, которая набрала в рот воды и не дает никаких комментариев и объяснений. Когда стало известно о том, что вглубь Ингушетии прокладывают дорогу со стороны Чечни, местные органы власти просили всех общественных деятелей, молодежь республики подождать до единого дня голосования, чтобы после выборов дать полное разъяснение по ситуации. Выборы прошли, кроме слабого комментария главы Ингушетии в день его переизбрания по поводу КТО больше никто ничего не услышал. Мы впервые наблюдаем контртеррористические операции с использованием бульдозеров и прокладкой дороги», - сказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

Такая ситуация провоцирует представителей НКО и молодежные организации на призывы к протестным настроениям, пояснил Хаутиев. «Группа инициативной молодежи предложила главе республики Юнус-Беку Евкурову принять ее и ответить на эти волнующие вопросы. Пока общественность ждет ответа, но в зависимости от результата не исключены и протестные акции», - заключил он.

7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики для разрешения спорных вопросов о границах Чечни. Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов 8 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Конфликта с местными жителями на границе Чечни и Ингушетии не произошло, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов.

«Был выставлен временный пост, затем его убрали. По большому счету, эта дорога могла бы принести пользу и тем селам, к которым пробита дорога, это горная часть Чечни и Ингушетии», - сказал он.

По словам Султыгова, «критика со стороны общественности была вызвана тем, что территория является спорной», а также тем, что «в Ингушетии неоднозначное отношение к главе Чечни Рамзану Кадырову».