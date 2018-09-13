13 сентября 2018, 11:24

Три ракетных корабля приняли участие в учениях на Каспии

Корабли Каспийской флотилии и бомбардировщики провели учебные стрельбы, сообщили сегодня военные.

Экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" и малого ракетного корабля "Углич" Каспийской флотилии выполнили стрельбы в Каспийском море, сообщил сегодня представитель пресс-службы Южного военного округа.

"Ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК". Артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

В учениях приняли участие около тысячи военных и было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе три корабля Каспийской флотилии и звено бомбардировщиков, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" писал ранее, что 2 апреля была анонсирована передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Перевод флотилии на новое место базирования займет 2-3 года, предположил тогда адмирал Владимир Валуев. Это решение связано с возможностью участия военных моряков в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные обозреватели и политологи.

Примечание:

"1,5 тысячи военных подняты по тревоге в Дагестане", "Более 2500 российских военных приняли участие в учениях на Каспии", "Жители Каспийска рассказали об ожиданиях новых рабочих мест на базе ВМФ".

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