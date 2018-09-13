Военнослужащие армии Азербайджана. Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18830

13 сентября 2018, 09:28

Азербайджан заявил об обстрелах трех сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 87 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Азербайджан заявил о 90 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 11 сентября, о 84 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю со 2 по 8 сентября.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим перемирия 87 раз, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Агдам и на безымянных высотах. При этом обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, объявленное сторонами в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

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