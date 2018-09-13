"Коммерсант": ЕСПЧ коммуницировал жалобу экологов о нападении на Кубани

13 сентября 2018, 07:32

Евросуд принял к рассмотрению жалобу сотрудников российского отделения Greenpeace на нарушения их прав при расследовании дела о нападении на лагерь экологов в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2016 года лагерь противопожарной экспедиции Greenpeace и "ЭкоВахты" в Краснодарском крае, по информации активистов, блокировала группа кубанских казаков, а в ночь на 9 сентября на лагерь было совершено нападение, в результате которого два участника экспедиции попали в больницу с травмами.

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу сотрудников и волонтеров российского отделения Greenpeace, участвовавших в противопожарной экспедиции. Заявители пожаловались на отсутствие расследования дела о нападении, пишет сегодня "Коммерсант".

"На наш взгляд, был нарушен ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека — ст. 3 (запрет пыток и насилия), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 14 (запрет дискриминации)", - пояснил представитель заявителей, адвокат международной правозащитной организации «Агора» Александр Попков.

Обращение о нарушении статьи 14 Евроконвенции Александр Попков пояснил тем, что "из показаний заявителей видно, что у нападавших явно был мотив идеологической или политической, межнациональной розни", так как они считали экологов представителями американской организации. "Но правоохранительные органы вместо того чтобы проверить этот мотив, подтвердить или опровергнуть, просто проигнорировали его. А ведь ЕСПЧ в своих решениях не раз указывал, что если есть подозрение на такой мотив, то его надо тщательно проверить", - цитирует адвоката издание.

По его словам, правоохранители не стали возбуждать дело о разжигании ненависти и международной розни, но возбудили три дела по ч. 1 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Однако движения по этим делам "не было", пояснил Попков.

Он уточнил, что правоохранители не изучили видеозаписи, которые экологи делали во время разговора с людьми, заблокировавшими лагерь, а также "поверили на слово" местному атаману, который сообщил, что никто из его людей не участвовал в нападении, пишет издание.

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