Жители Чечни сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм

13 сентября 2018, 01:53

Молодые жители Курчалоевского района Чечни приговорены к длительным срокам по обвинению в террористических преступлениях, родственники не видели осужденных в течение полутора лет после задержания, сообщили "Кавказскому узлу" жители республики.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района Чечни поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". "14 парней из Курчалоевского района Чечни получили 10, 12, 14 лет тюрьмы. "В течение около полутора лет, пока шло следствие, родственники ни разу не смогли получить свидание с осужденными", - говорится в сообщении.

По данным автора сообщения, приговор молодым людям был вынесен 12 сентября, а до официального ареста их удерживали в подразделениях одной из силовых структур. К сообщению приложены видеозаписи, которые обсуждаются жителями Чечни в WhatsApp. По информации местных жителей, младшему из осужденных 17 лет, старшему - 25 лет.

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На одном из видео продолжительностью 2 минуты 20 секунд видны собравшиеся у здания суда люди, среди них много плачущих женщин. Одна из них говорит по-чеченски, что ее сына осудили на десять лет, но она не знает, в чем он был виновен.

"Мы не знаем, за что их разбрасывают [по тюрьмам]. Мы бесправный народ, недостаточно им убитых и пропавших", - говорит женщина на видео, слова которой перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

На второй записи продолжительностью 48 секунд десятки молодых мужчин стоят у проезда, из которого выезжает автозак. Осужденные смотрят из окошка автозака на улицу, несколько мужчин с криками бегут за автозаком, стуча кулаками по кузову автомобиля и окошку.

На сайте Верховного суда Чечни информация о вынесении приговоров 14 молодым людям 12 сентября по состоянию на 1.40 мск 13 сентября отсутствует - в списке дел, назначенных к рассмотрению на этот день, значатся только несколько апелляций по уголовным делам. На сайтах следственного управления СКР по Чечне и администрации Курчалоевского района Чечни по состоянию на 1.40 мск 13 сентября также нет информации о приговорах местным жителям.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о дате вынесения приговоров и их точными формулировками, но анализ четырех видеозаписей, имеющихся в распоряжении "Кавказского узла", свидетельствует о достоверности этих сведений.