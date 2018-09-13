Спасатели продлили предупреждение о пожароопасности в Кабардино-Балкарии

13 сентября 2018, 03:05

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на территории Кабардино-Балкарии до 15 сентября, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", МЧС предупреждало о риске пожаров в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии до 12 сентября.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется 13, 14 и 15 сентября местами в северо-восточных районах республики, сообщило Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Пожары наиболее вероятны в лесах, в камышовых зарослях озер, а также на объектах экономики и в населенных пунктах в пожароопасной зоне, уточнили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 13 сентября в расположенном на северо-востоке Кабардино-Балкарии городе Прохладном ясно, температура воздуха +29 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. 14 сентября будет облачно, дождя не ожидается, температура воздуха поднимется до +35 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Днем 15 сентября будет переменная облачность, столбик термометра опустится до +30 градусов, скорость ветра достигнет 3 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.