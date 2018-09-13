Два жителя Грузии приговорены к длительным срокам по делу Чатаева

13 сентября 2018, 00:31

Тбилисский городской суд назначил обвиняемым в пособничестве террористической группе Ахмеда Чатаева Зурабу Горнакашвили и Бадуру Чапанашвили 13 и 8 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщал "Кавказский узел", в пособничестве Ахмеду Чатаеву были обвинены восемь человек. 27 июля стало известно, что шестерых обвиненных Тбилисский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет. Дело двоих фигурантов уголовного дела - Зураба Горнакашвили и Бадура Чапанашвили - было выделено в отдельное производство.

Суд признал Зураба Горнакашвили и Бадура Чапанашвили виновными в помощи террористам при подготовке теракта, который произошел в ноябре 2017 года в Исанском районе Тбилиси, сообщает сегодня со ссылкой на информацию Тбилисского городского суда InterPressNews.

Обвиняемые снабжали организаторов теракта всем необходимым, в частности, продуктами питания и мобильной связью, приводит информацию из материалов дела издание.

В ноябре 2017 года во время спецоперации в Тбилиси Ахмед Чатаев был убит силовиками, а гражданин России Саид Дудаев задержан. 26 декабря Служба госбезопасности Грузии объявила о задержании в Панкисском ущелье еще пятерых граждан Грузии, заподозренных в связях с группой Чатаева. Пятеро из них - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили и Бадур Чапанашвили - были взяты под стражу, а Темирлан Мачаликашвили умер в больнице 10 января 2018 года от тяжелой травмы, полученной при задержании. 9 января стало известно о задержании Зураба Идоидзе, а житель Грузии Анатолий Бердзенишвили был задержан 22 января.

Зураб Горнакашвили приговорен к 13 годам лишения свободы, Бадур Чапанашвили получил 8 лет лишения свободы, при этом "из них три обвиняемый отбудет в пенитенциарном заведении, а пять лет засчитаны условно, с шестилетним испытательным сроком", - цитирует сообщение суда "Грузия-online".

"Кавказский узел" писал, что 9 августа силовиками был задержан Руслан Шавадзе, который ранее в числе шестерых обвиняемых был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за пособничество террористической группе Ахмеда Чатаева.