Адвокаты поспорили о значении обращения Золотова к Навальному

13 сентября 2018, 05:14

Обещание главы Росгвардии Виктора Золотова "сделать отбивную" из оппозиционера Алексея Навального, "устроив шоу для всего личного состава Росгвардии", можно воспринимать как реальную угрозу, но доказать возможность ее осуществления проблематично, заявили опрошенные "Кавказским узлом юристы.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал 11 сентября обращение к оппозиционеру Алексею Навальному после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников ведомства. Генерал Золотов вызвал Навального на поединок, пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Золотова, отметив, что тот отстаивает честь ведомства.

В декабре 2017 года распоряжением правительства все поставки продуктов для Росгвардии начал осуществлять единственный производитель, и закупочные цены на базовые продукты выросли в несколько раз, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном 23 августа. Росгвардия назвала расследование "сфальсифицированным и провокационным". "Работа с единственным поставщиком позволила снизить объём выявляемой в 2018 году некондиционной продукции на 65%. Необходимо подчеркнуть: дешёвое не является синонимом качественного", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Росгвардии 1 сентября.

Заявление Золотова о вызове Навального на дуэль с обещанием сделать из него отбивную, сложно считать явной и реальной угрозой, полагает юрист ПЦ "Мемориал" Марина Агальцова.

"Я бы не сказала, что в словах Золотова есть угроза. Он вызывает Навального на дуэль и обещает сделать из него отбивную во время этой дуэли, если Навальный согласится, - точнее, Золотов думает, что сделает отбивную", - сказала Марина Агальцова корреспонденту "Кавказского узла".

Слова руководителя Росгвардии можно было бы расценить как угрозу при отсутствии условия в виде вызова на дуэль, пояснила она. "Если бы он сказал "я в принципе сделаю из тебя отбивную", тогда это была бы явная угроза. А так в словах Золотова больше бахвальство, нежели угроза", - отметила она.

Другой фрагмент речи Золотова, где он обещает Навальному "устроить шоу с показом для всего личного состава Росгвардии", Агальцова также не считает очевидной угрозой.

"В целом непонятно, о чем он говорит, что подразумевает слово "шоу" - намерение унизить Навального или что-то другое. Это не реальная угроза", - подчеркнула Марина Агальцова.

Вызов главой Росгвардии Виктором Золотовым на поединок оппозиционера Алексея Навального отвлек внимание от арестов участников митингов против пенсионной реформы, прошедших, в частности, на юге России, сочли участники дискуссий в соцсетях.

В словах Золотова есть открытая угроза, считает адвокат Сергей Давидис. "Вызов на дуэль – это, конечно, глупость и абсурд для государственного деятеля, которого обвиняют в хищениях при закупках для государственных нужд, <...> но это, без сомнения, угроза. [Золотов использует] замысловатые фразы, но учитывая, что это слова человека, обладающего огромным силовым ресурсом, их можно рассматривать как угрозу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Давидиса, юридически слова Золотова можно квалифицировать по части 2 статьи 119 УК России (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Данная статья предполагает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Но дело не в чисто правовых аспектах, но и в культурных. Признание чиновника такого уровня, что содержательные вопросы о критике в его адрес могут решаться путем кулачного боя с критиком – пещерная дикость. Это очень настораживает", - сказал адвокат.

Обстоятельства конкретного случая позволяют считать высказывания Золотова похожими на угрозу, полагает член Адвокатской палаты Москвы Никита Таранищенко.

"Высказывания Золотова похожи на угрозу, но есть очень важный момент: уголовная ответственность наступает, только если есть основания считать, что угроза реально осуществится. Вызов на ринг — это просто вызов, а слова о том, что лицо намеревается "сделать из Вас отбивную", весьма оценочное понятие, особенно для правоохранительных органов. В принципе так называемой "судебной перспективы", то есть реального привлечения к уголовной ответственности, по этому делу нет", - сказал Никита Таранищенко корреспонденту "Кавказского узла".

Таранищенко добавил, что при наличии заявления с требованием возбудить уголовное дело в данном случае должна быть задействована статья 119 УК России.

Работа штабов Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе и мотивы участия в протестном движении их волонтеров проанализированы в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В сентябре 2014 года Навальный и Фонд борьбы с коррупцией предложили ввести в Уголовный кодекс понятие "незаконное обогащение", отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение". За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального".