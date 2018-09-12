"Новая газета": к конфликту Тимати и Нурмагомедова привело бездействие властей Дагестана

12 сентября 2018, 21:19

Власти Дагестана несколько лет потакали группе религиозных активистов, которые добивались отмены культурных мероприятий угрозами в интернете. Перепалка дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с близким другом Рамзана Кадырова Тимати из-за концерта Егора Крида впервые заставили власти отреагировать на эти действия, указывает в своем материале "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября лейбл Black Star объявил об отмене концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объяснив это решение неспокойной обстановкой в регионе и опасением за безопасность зрителей. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение, на что спортсмен отреагировал очередным резким постом в Instagram.

Отметим, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в столице Дагестана. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Религиозные активисты, которые объединились в интернет-сообщество для защиты "вековых дагестанских обычаев" от неугодных им культурных явлений, в течение последних лет пользовались снисходительным одобрением властей Дагестана. Инициатива этих активистов привела к отмене целого ряда мероприятий с 2016 года, а теперь спровоцировала конфликт, затронувший две республики - Дагестан и Чечню, говорится в материале "Грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так, как будет", опубликованном 11 сентября "Новой газетой".

Организовав в сети травлю Егора Крида, дагестанские поборники нравственности не учли, что его продюсирует ближайший друг и "брат" Рамзана Кадырова, отмечает издание.

Прежде протесты защитников морали против тех или иных мероприятий в Махачкале не проводили к таким последствиям: им удалось отменить в 2016 году фестиваль красок в честь индуистского праздника Холи и концерт екатеринбургских исполнителей готической музыки Flos Florum, а также помешать показам фильмов "Матильда" и "Пятьдесят оттенков серого". Угрозы взорвать концертный зал или кинотеатр оставались без реакции правоохранителей и властей, а некоторые чиновники, в частности сотрудник республиканского министерства по делам молодежи, сами выступали с нападками на организаторов мероприятий, указывает "Новая газета".

МВД Дагестана впервые отреагировало на действие активистов в связи с угрозами в адрес Егора Крида, когда главными участниками конфликта вокруг его концерта стали Тимати и Хабиб Нурмагомедов. Полицейские сообщили, что установили нескольких авторов угроз и намерены привлечь их к ответственности, однако Нурмагомедов уже отреагировал на примирительное обращение Тимати Резким выпадом.

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. <…> Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары" - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Нурмагомедов отключил комментарии под своей публикацией, но она по состоянию на 20.39 мск 12 сентября набрала 530 315 отметок "Нравится".

Тимати опубликовал ответный пост с упреками в адрес спортсмена. "Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве "религиозных соображений" достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно", - написал он (авторские стилистика и пунктуация в обоих случаях сохранены - прим. "Кавказского узла").

Публикация Тимати оказалась значительно популярнее, его пост к 20.40 мск 12 сентября получил 809 480 отметок "Нравится" и собрал порядка 63 тысяч комментариев. Часть комментариев при этом оставлена поклонниками Хабиба Нурмагомедова, которые поддержали позицию бойца. Первый пост Тимати с видеообращением к Нурмагомедову получил к 20.49 мск 580 244 лайка и порядка 38 тысяч комментариев.



Некоторые из пользователей вспомнили о близкой дружбе Тимати с Кадыровым, не исключив, что главе Чечни придется прокомментировать конфликт. "Как всегда все решит Рамзан Ахматович", - написал k_i_m_ea7.