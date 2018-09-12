Арестован подозреваемый в нападениях с кислотой на ставропольских девушек

12 сентября 2018, 18:25

Подозреваемый в нападении на несовершеннолетних девушек с применением кислоты житель Буденновска арестован на один месяц.

Как писал "Кавказский узел", задержанным по подозрению в нападении на трех несовершеннолетних девушек в Буденновске, получивших химические ожоги от серной кислоты, оказался 19-летний студент медицинского колледжа. Подозреваемому удавалось скрываться от правоохранителей больше года.

По факту нападения на девушек в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого состоялось сегодня в Буденновском городском суде. Молодой человек арестован на один месяц, сообщает интернет-газета "Ставгород"

"Заявленное ходатайство об аресте подозреваемого было поддержано следователем, так как молодой человек после совершения преступлений скрывался", - сообщил представитель суда, слова которого приводит сайт Newstracker.

Отмечается также, что потерпевшие не явились на заседание, однако просили удовлетворить ходатайство об аресте.

Напомним, нападения на девушек в Буденновске, в которых подозревается местный студент, произошли в период с 20 по 24 июня 2017 года.