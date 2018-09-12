12 сентября 2018, 18:25

Арестован подозреваемый в нападениях с кислотой на ставропольских девушек

Подозреваемый в нападении на несовершеннолетних девушек с применением кислоты житель Буденновска арестован на один месяц.

Как писал "Кавказский узел", задержанным по подозрению в нападении на трех несовершеннолетних девушек в Буденновске, получивших химические ожоги от серной кислоты, оказался 19-летний студент медицинского колледжа. Подозреваемому удавалось скрываться от правоохранителей больше года. 

По факту нападения на девушек в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого состоялось сегодня в Буденновском городском суде. Молодой человек арестован на один месяц, сообщает интернет-газета "Ставгород"

"Заявленное ходатайство об аресте подозреваемого было поддержано следователем, так как молодой человек после совершения преступлений скрывался", - сообщил представитель суда, слова которого приводит сайт Newstracker.

Отмечается также, что потерпевшие не явились на заседание, однако просили удовлетворить ходатайство об аресте. 

Напомним, нападения на девушек в Буденновске, в которых подозревается местный студент, произошли в период с 20 по 24 июня 2017 года.  

Примечание:

"На Ставрополье разыскивается обливший кислотой двух девушек велосипедист", "Лечением облитых в Буденновске кислотой девушек занялись врачи из Ставрополя", "Присяжные признали виновным жителя Буденновска в изнасиловании малолетней девочки в больнице". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2018, 18:50

12 сентября 2018, 18:25

12 сентября 2018, 18:14

  • Дела об убийствах Шебзухова и Жукова переданы в Москву

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства дела об убийствах советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, совершенных более восьми лет назад, для более полного и объективного расследования.

12 сентября 2018, 17:49

12 сентября 2018, 17:43

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости