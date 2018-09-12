Дела об убийствах Шебзухова и Жукова переданы в Москву

12 сентября 2018, 18:14

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства дела об убийствах советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, совершенных более восьми лет назад, для более полного и объективного расследования.

Как писал "Кавказский узел", следствие 15 августа сообщило о новой явке с повинной жителя КЧР Расула Аджиева, который ранее признался в убийстве Аслана Жукова, но был оправдан судом Черкесска в 2012 году. 11 сентября со ссылкой на собственные источники РБК сообщил, что три человека, осужденные и арестованные в связи с убийствами Жукова и Шебзухова, дали показания против действующего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. При этом в аппарате сенатора заявили, что «нет никаких доказательств» его причастности к преступлениям.

Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на собственной автомойке. Следствие указывало, что у Аджиева был конфликт с Жуковым, называя мотивом для убийства ревность. Убийство Жукова и совершенное через два месяца после него убийство советника президента республики Фраля Шебзухова в ряду других громких убийств привели в марте 2012 года к обострению общественной ситуации в Карачаево-Черкесии, говорится в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

О том, что Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СКР дела об убийствах Фраля Шебзухова и Аслана Жукова, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По словам Петренко, такое решение принято «для наиболее полного и объективного расследования» этих резонансных дел.

"Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата Следственного комитета тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить досконально все обстоятельства совершения преступлений, установить заказчиков", - заявила Светлана Петренко.

Она также отметила, что московским следователям поручено произвести повторные допросы всех фигурантов дел, в том числе осужденных, «и при наличии достаточных оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к этим убийствам», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В "Адыгэ Хасэ" ранее убийство Шебзухова расценили исключительно как политическое. Активисты неоднократно заявляли об отсутствии прогресса в расследовании убийств Жукова и Шебзухова и требовали передать дела в федеральный центр.

По делу об убийстве Шебзухова в феврале 2017 года Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет троих жителей республики. В декабре 2017 года был задержан еще один местный житель, который, по словам следователей, признался в том, что выступил посредником между заказчиком и исполнителями убийства Фраля Шебзухова.