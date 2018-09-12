Пользователи соцсетей связали обращение Золотова к Навальному с митингами

12 сентября 2018, 16:02

Вызов главой Росгвардии Виктором Золотовым на поединок оппозиционера Алексея Навального отвлек внимание от арестов участников митингов против пенсионной реформы, прошедших в частности на Юге России, считают участники дискуссий в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал 11 сентября обращение к оппозиционеру Алексею Навальному после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников ведомства. Генерал Золотов вызвал Навального на поединок, пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Золотова, отметив, что тот отстаивает честь ведомства.

После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства все поставки продуктов для Росгвардии начал осуществлять единственный производитель, закупочные цены на базовые продукты выросли в несколько раз, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном 23 августа. Росгвардия назвала расследование "сфальсифицированным и провокационным". "Работа с единственным поставщиком позволила снизить объём выявляемой в 2018 году некондиционной продукции на 65%. Необходимо подчеркнуть: дешёвое не является синонимом качественного", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Росгвардии 1 сентября.

Обращение Золотова, опубликованное 11 сентября на официальном канале Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) на YouTube набрало к 16.00 мск 12 сентября 1 606 176 просмотров. При этом под обращением стоит 116 тысяч отметок "мне не понравилось", а отметок "мне понравилось" 19 тысяч. Комментарии под записью запрещены.

В свою очередь сторонники Алексея Навального 11 сентября на канале Навальный LIVE прокомментировали обращение Виктора Зотова, записав видеоролик под названием "Золотов против Навального. Дети чиновников в странах НАТО. Аресты".

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь в видеоролике указала на то, что обращение Золотова опубликовано во время отбывания наказания Алексеем Навальным, арестованного по решению суда на 30 суток. "Навальный сейчас находится под административным арестом на 30 суток и поэтому не может пока ответить. Даже видеозапись эту замечательную посмотреть не может, потому что смартфон в спецприемник пронести не дают. Так что ответа от него господину Золотову придется пока подождать", - подчеркнула она.

При этом Соболь отметила, что в расследовании о закупках продовольствия для Росгвардии "есть ссылки на госконтракты, сравнение цен, документы". "И вот вместо разбора этих документов и объяснений, как складывается та или иная цена на продукты для Росгвардии, - мы видим вызов на дуэль! С обещанием сделать отбивную! Это так себе господин Золотов представляет взаимоотношения чиновника и автора расследования?" - заявила она.

Обращения Золотова вызвало острую дискуссию в соцсетях

Обращение главы Росгвардии отвлекло внимание от акций протеста против пенсионной реформы, проведенных сторонниками Навального 9 сентября, и последовавших за ними арестов, указали пользователи соцсетей.

Amnesty International объявила арестованного на 14 суток после акции протеста в Краснодаре адвоката Михаила Беньяша узником совести.

Пользователи YouTube активно обсудили заявление руководителя Росгвардии под роликом с расследованием коррупции в ведомстве, размещенным Алексеем Навальным на своем канале 23 августа.

"Вся эта история с вызовом Алексея на "дуэль", всего лишь пропаганда и отвлечение внимания от разгонов митингов 9 сентября (и их продолжения)", - уверен Иван Исаков.

"Стыдно за офицера Золотова. Зачем вызывать человека на дуэль, заведомо зная, что физически он вам не ответит. Ответьте и покажите документы, опровергающие расследование. Это будет правильно. А вы... Стыдно, офицер. Раньше стрелялись", - написала в дискуссии в комментариях к расследованию Навального Маргарита Субботина. Свою версию вызова Навального на дуэль высказали и пользователи мессенджера Telegram.

"На каком фоне делаются все эти заявления. Вот Золотов грозится сделать из Навального отбивную, а тот - в тюрьме. И это на фоне грандиозного скандала с наконец-то ставших публичными избиениями заключенных. Вот Песков, комментируя Золотова говорит, что с клеветой надо бороться любыми методами. Это на фоне того, что бывшие подчиненные Золотова сидят за убийство оппозиционного лидера. (...) Но, в целом, самое главное в последних словах Золотова - это нескрываемая угроза", - уверен пользователь с ником PLUSHEV.

"Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства", - заявил 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказав мнение, что "лучше такую клевету пресекать на корню". Он также отметил, что не расценивает видеообращение Золотова как физическую угрозу Навальному, сообщил ТАСС.

"Обращение Золотова– явный упрек в адрес самой системы, что она не может ограничить или даже пресечь деятельность Навального, в котором видится угроза дестабилизации режима. "Вы, господин Навальный, никогда не получали ответку", – одна из ключевых фраз обращения, содержащая скрытую критику тех, кто во власти отвечает за внесистемную оппозицию – будь то ФСБ, с которой Росгвардия конкурирует, или кураторы внутренней политики в Кремле", - написала в своем аккаунте в соцсети Facebook руководитель аналитического центра R.Politik Татьяна Становая.

Однако, по ее мнению, недовольства тем, что власти позволяют Навальному слишком многое, вряд ли было бы достаточно, чтобы Золотов стал записывать обращение. "Гораздо важнее тут вопрос персональной ответственности перед Путиным. В обращении читается не только своеобразное политическое одиночество Виктора Золотова, но и ограниченность его доступа к Владимиру Путину", - уверена она.

При этом часть пользователей соцсетей высказалась в поддержку генерала Золотова.

"А что, Навальный - старик? Или что, у нас человек не должен нести ответственность за свои слова? В лицо вы бы росгвардейцам такого не сказали", - заявил в ходе дискуссии, развернувшейся под постом Рамзана Кадырова в поддержку Золотова, размещенном в аккаунте главы Чечни в соцсети ВКонтакете, Роман Трещёв.

"Почитать комментарии, одни ангелы. Так осуждают хорошо и такие все умные. Вы сами, что сделали для своей страны? Прежде чем судить человека, посмотрите на себя и свою семью", - написал в дискуссии под роликом с расследованием коррупции в ведомстве, размещенным Алексеем Навальным в YouTube, пользователь с ником Slaven Olegovech. "Мы не согласны с теми, кто считает, что генерал провёл плохую пиар-акцию. Это вообще к пиару никакого отношения не имеет. Он просто не мог по-другому поступить. В лице Навального генерал бросил вызов всем его спонсорам и покровителям", - отмечается в записи на канале "На связи Севастополь" в мессенджере Telegram.