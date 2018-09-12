Защита выяснила причины перевода Дадаева в другую колонию

12 сентября 2018, 13:36

Заур Дадаев будет отбывать наказание в более жестких условиях из-за нарушения режима в 2016 году, заявила адвокат Роза Магомедова, связав перевод осужденного за убийство Немцова с попыткой получить новые показания.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября представитель ФСИН сообщила об ужесточении условий содержания Дадаева и переводе его в другую колонию из-за злостного нарушения порядка в исправительном учреждении. Этому сообщению предшествовало заявление источников, что в колонии Дадаеву пригрозили переводом в более жесткие условия содержания после его отказа отказа сотрудничать со следствием, которое пытается установить заказчика убийства Немцова

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал виновными подсудимых по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии.

Заур Дадаев переведен из колонии в Иркутске в исправительное учреждение в Ангарске, где будет отбывать наказание в более жестких условиях. Причиной перевода стали нарушения режима в 2016 году, сообщила его адвокат Роза Магомедова.

"Я направила запрос для получения разъяснений о переводе. Оказывается, его перевели за межкамерное общение, которое было еще в 2016 году в Лефортово (следственный изолятор в Москве. - Прим. "Кавказского узла"). Мне отправили фото с камер наблюдения, где видно, что один заключенный читает книгу, видимо Коран, а другой стоит у стены и слушает. Вот за эту межкамерную связь его перевели. Но это не имеет никакого отношения к колонии в Иркутске, откуда он был переведен в исправительное учреждение в Ангарске. То есть его перевели из-за нарушения от 2016 года", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Роза Магомедова, назвав нарушения "несерьезными".

По словам адвоката, о переводе ее не уведомили. "Обычно не сообщают о переводе. Но по последним событиям я знала, что в конце концов его переведут. Постоянно его в ШИЗО переводили и все шло к тому, что переведут в другое место", - заявила Магомедова.

Адвокат указала на связь перевода Дадаева с допросами по делу об убийстве Немцова. "К нему в Иркутске приходили, просили дать показания на Геремеева, спрашивали, где он находится. Очень смешно спрашивать, где Геремеев, у человека, который в тюрьме находится. Этот перевод связан с новой попыткой получить показания", - уверена Роза Магомедова.

В деле об убийстве Немцова фигурируют чеченские офицеры Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и убитый при задержании Беслан Шаванов. Следствие считает Руслана Мухудинова заказчиком убийства. Однако адвокат потерпевших Вадим Прохоров ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокат Жанны Немцовой: Окружение Кадырова недовольно даже упоминанием чеченского следа" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни.

Она также отметила, что в Ангарске отбывать срок сложнее, чем в Иркутске. "В Ангарске более жесткие и строгие условия содержания заключенных. Это закрытое учреждение. Если в колонии они могут в сопровождении выходить на территорию учреждения, то здесь такой возможности нет. Он в одном помещении и из этого помещения его не выпускают. Даудов не может получать посылки, передвигаться", - заявила адвокат.

"Нас также не уведомили [о переводе Дадаева в другую колонию]. В моем понимании самое главное, чтобы его не перевели в Чечню", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Прохоров.

Дадаев на год переведен в камеру

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев за систематическое нарушение порядка переведен на год в единое помещение камерного типа, заявил представитель управлении ФСИН Иркутской области.

"Осужденный переведен на год в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в связи с систематическим нарушением порядка в исправительном учреждении. Такое помещение есть в исправительной колонии № 2, поэтому он переведен туда", - процитировало 10 сентября представителя УФСИН ТАСС.

По словам представителя пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области, главная разница размещения в том, что Дадаев будет жить не в отряде, а в камере, сообщила 10 сентября "Комсомольская правда. Иркутск".

"Грубо говоря, в иркутской колонии № 3 обычные условия содержания выглядят как армейская казарма: двухъярусные кровати, у каждого осужденного своя тумбочка. А в ЕПКТ камеры как в СИЗО и в тюрьме. То есть жить Дадаев будет за решеткой", - пояснил представитель ФСИН.

По данным издания, ужесточились у Заура Дадаева не только условия содержания, но и режим. Ему положена одна полуторачасовая прогулка в день на свежем воздухе, на продукты и товары первой необходимости он сможет тратить не более 5 тысяч рублей в месяц, а увидеться с родственниками на свидании или получить от них посылку разрешено только раз в полгода.

После вынесения приговора по делу об убийстве Немцова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение суда "выглядит странно" и было принято при сомнительных доказательствах вины осужденных. "Кавказский узел" проанализировал ход расследования и судебный процесс, а также версии о возможных заказчиках убийства Бориса Немцова в материале "Чеченский след в убийстве Немцова".

Встреча Дадаева в колонии с пострадавшими от властей Чечни маловероятна



Вероятность того, что Дадаев, имя которого связывают с окружением главы Чечни, может встретиться с заключенными, пострадавшими от действий руководства республики, очень мала, заявили корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник "Комитета против пыток" Альберт Кузнецов и адвокат Вадим Прохоров.

"Среди людей, которые оказались в тюрьмах "благодаря" режиму Кадырова, нет бывших заключенных. Поэтому вероятность того, что Дадаева могут "встретить" такие заключенные, мала. Но теоретически это возможно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Альберт Кузнецов.

Однако, по мнению правозащитника, Дадаеву в этом плане не о чем беспокоиться. "Обычные заключенные не могут находиться с заключенными, которые раньше служили в правоохранительных органах. Ситуация, сами понимаете, неординарная", - отметил Кузнецов, назвав случай Дадаева исключительным.

Дадаеву не о чем беспокоиться, так как в колониях нет людей, которые пострадали от действий властей Чечни, считает адвокат потерпевших по делу Немцова Вадим Прохоров.

"Не помню, чтобы кто-то сидел за преступление [из людей, связанных с руководством Чечни]. Любой разговор о том, кто, кого и где может встретить – неправильный. Любой заключенный должен иметь право отбывать наказание в тех условиях, в которых это полагается", - подчеркнул адвокат.

Новости о расследовании убийства Немцова размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Немцов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова.