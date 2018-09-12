12 сентября 2018, 15:49

Уроженец Дагестана арестован за подготовку покушения на военного из ДНР

Суд арестовал задержанного в Смоленской области Меджида Магомедова, подозреваемого в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" и подготовке покушения на участника боевых действий на Украине, сообщила сегодня ФСБ.

Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября в Смоленской области был задержан уроженец Дагестана, который, по данным ФСБ России, готовил покушение по заданию украинских спецслужб. Представитель СБУ назвав эту информацию "фейком". 

По данным ФСБ России, Магомедов посетил Украину в начале 2018 года, где познакомился с представителями украинских спецслужб и получил задание убить командира одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, проживающего в Смоленской области. Он также получил оружие - самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет, говорится в сообщении ведомства. Магомедов был заподозрен в сотрудничестве с запрещенными судом в России организациями «Правым сектором» и «Исламском государством», сообщила пресс-служба УФСБ. 

Суд принял решение поместить Магомедова под стражу на два месяца, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Смоленской области ТАСС. Магомедов находится в городском СИЗО, написала "Смоленская народная газета". Подозреваемый пересек границу Смоленской области 29 августа, в то время он уже находился под наблюдением российских спецслужб, пишет со ссылкой на материал следствия "Агенство федеральных новостей". Статья, по которой расследуется уголовное дело в отношении Магомедова, не указывается.

Покушение он готовил на Сергея Фомченкова, который является одним из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия», написал 10 сентября "Коммерсант", не указывая источники информации. Фомченков подтвердил, что является командиром разведывательно-штурмового батальона в ДНР, родом он из Смоленска, но в город приезжает нечасто, утверждает издание. «Я почти всегда в ДНР, в Смоленске редко бываю»,  - приводятся слова Фомченкова. На момент задержания Магомедова командир батальона находился в ДНР, поэтому, по его словам, он не мог быть целью покушения.

Комментариев относительно ареста от Магомедова или его представителей не поступало. На сайте ФСБ России по этому делу информации по состоянию на 15.00 нет. 

"Кавказский узел" ранее писал, что вооруженные столкновения силовиков и сторонников Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших свою независимость, в Украине начались после  присоединения Крыма к России.

Материалы о том, как события на Украине влияют на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Представитель консульства Украины заявил о недопуске к Павлу Грибу", "Павел Гриб вновь отправлен в изолятор ФСБ на Кубани", "Панов пожаловался украинским силовикам на сотрудника СИЗО в Таганроге".

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