Более 500 ракетчиков начали учебные стрельбы в Астраханской области

12 сентября 2018, 12:17

Ракетчики Южного военного округа, дислоцированные в Астраханской области, начали учения с использованием систем залпового огня "Смерч".

Как сообщал "Кавказский узел", в начале сентября в Астраханской области на полигоне «Ашулук» прошли учения, в рамках которых ракетные соединения получили транспортно-боевое обеспечение от тыловых подразделений ЮВО. Боевые задания отрабатывались в рамках масштабных маневров тыловиков Южного военного округа.

По данным пресс-службы ведомства, к новым учениям привлечены более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

"Реактивные батареи "Смерч" совершили марши общей протяженностью более 80 км в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии", - привел сегодня сообщение пресс-службы ЮВО "Интерфакс-Юг".

Дальнобойная реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей. Она принята на вооружение в 1987 году, пишет "Военное обозрение".

Среди учебных задач, которые предстоит отработать ракетчикам на полигоне "Капустин Яр", - развёртывание комплексов в боевое положение на неподготовленных позициях с марша. Военные также должны будут замаскировать их от противника. Ракетчики отработают нанесение ударов по мишеням, которые имитируют комплексы ПВО и высокоточное оружие, отмечается в сообщении ЮВО.

Военнослужащие также выполнят комплекс задач «Артиллерийская дуэль», который подразумевает смену огневых позиций и ведение контрбатарейной борьбы, написали со ссылкой на пресс-службу ЮВО "Астраханские новости".

"Кавказский узел" писал, что в марте около 200 зенитчиков приняли участие в учебных боях мотострелковой дивизии Южного военного округа на полигоне "Капустин Яр" Астраханской области.