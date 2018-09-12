РСЗО «Смерч». Фото https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12119092@egNews

12 сентября 2018, 12:17

Более 500 ракетчиков начали учебные стрельбы в Астраханской области

Ракетчики Южного военного округа, дислоцированные в Астраханской области, начали учения с использованием систем залпового огня "Смерч".

Как сообщал "Кавказский узел", в начале сентября в Астраханской области на полигоне «Ашулук» прошли учения, в рамках которых ракетные соединения получили транспортно-боевое обеспечение от тыловых подразделений ЮВО. Боевые задания отрабатывались в рамках масштабных маневров тыловиков Южного военного округа.

По данным пресс-службы ведомства, к новым учениям привлечены более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

"Реактивные батареи "Смерч" совершили марши общей протяженностью более 80 км в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии", - привел сегодня сообщение пресс-службы ЮВО "Интерфакс-Юг".

Дальнобойная реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей. Она принята на вооружение в 1987 году, пишет "Военное обозрение".  

Среди учебных задач, которые предстоит отработать ракетчикам на полигоне "Капустин Яр", -  развёртывание комплексов в боевое положение на неподготовленных позициях с марша. Военные также должны будут замаскировать их от противника. Ракетчики отработают нанесение ударов по мишеням, которые имитируют комплексы ПВО и высокоточное оружие, отмечается в сообщении ЮВО.

Военнослужащие также выполнят комплекс задач «Артиллерийская дуэль», который подразумевает смену огневых позиций и ведение контрбатарейной борьбы, написали со ссылкой на пресс-службу ЮВО "Астраханские новости". 

"Кавказский узел" писал, что в марте около 200 зенитчиков приняли участие в учебных боях мотострелковой дивизии Южного военного округа на полигоне "Капустин Яр" Астраханской области.

Примечание:

"Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС".

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